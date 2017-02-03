Штормовая погода ожидается в Алтайском крае днем 4 и ночью 5 февраля, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"В регионе ожидается комплекс неблагоприятных условий. Будет идти снег, местами сильный, в южных районах переходящий в мокрый, отложение мокрого снега, метель. Ветер усилится до 10-15 метров в секунду, местами порывы будут достигать 19-24 метров в секунду", – сообщила синоптик.

Такая погода будет способствовать снежным заносам и гололедице на дорогах.

Температура воздуха в ночь на 4 февраля будет по краю колебаться от -1 до -15 градусов. Днем от +4 в предгорьях, до -7 по северу, в северо-западных районах -7...-12. Со смещением холодного фронта в течение дня температура воздуха будут понижаться.

В воскресенье, 5 февраля, в отдельных районах края пройдет снег, метель. Ветер постепенно будет ослабевать. Температура воздуха ночью понизится до -15...-20, в западных районах -20...-25. В дневные часы столбик термометра будет колебаться от -10 до -20 градусов.