В Алтайском крае начался прием детей в первый класс. Какие документы для этого нужны, с какого возраста дети могут пойти в школу и куда звонить в случае возникновения проблем, читайте в постоянной рубрике портала Amic.ru "Вопрос-ответ".
С какого возраста дети принимаются в первый класс?
В первый класс принимаются дети, достигшие 6,5 лет и не старше 8 лет. Однако если по каким-то причинам родителям необходимо отправить в первый класс ребенка младше или старше, то это решается в индивидуальном порядке в органах местного самоуправления.
Как проходит прием в первый класс?
Прием детей в первый класс проходит в два этапа. Если вы хотите отдать ребенка в школу не по прописке, то это следует сделать как можно раньше. При этом ждать все равно придется долго: пока не примут всех детей, имеющих первоочередное право.
Далее школы должны составить обязательные списки.
Второй этап начинается, если у учебного заведения есть свободные места. В этом случае она может открыть дополнительный список для приема будущих первоклассников. Окончательный список должен быть сформирован к началу нового учебного года.
Также можно подать заявление через интернет на портале госуслуг.
Где найти больше информации о конкретной школе?
Информация по правилам приема в конкретную общеобразовательную организацию размещается на сайте каждой школы.
Что делать, если в школе нет мест?
В этом случае родители ребенка должны обратиться в орган местного самоуправления, который занимается сферой образования соответствующего района или города.
Сколько первоклашек пойдет в школу в 2017 году в Алтайском крае?
Ожидается, что в 2017 году в первый класс пойдут около 31 тысячи ребят. Сейчас в школах края обучается около 30 тысяч первоклассников.
Необходимы свидетельство о рождении ребенка (и копия), паспорт родителей с пропиской, медицинский полис ребенка, фотография малыша 3х4. В отдельных случаях могут попросить справку о прописке ребенка из ЖЭКа.
Куда звонить по вопросу приема детей в первый класс?
По вопросам приема детей в первый класс можно обращаться в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования соответствующего района или города, а также в Министерство образования и науки Алтайского края по телефону 8 (3852) 29-86-21.
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