Как проходит прием в первый класс?

Прием детей в первый класс проходит в два этапа. Если вы хотите отдать ребенка в школу не по прописке, то это следует сделать как можно раньше. При этом ждать все равно придется долго: пока не примут всех детей, имеющих первоочередное право.

Далее школы должны составить обязательные списки.

Второй этап начинается, если у учебного заведения есть свободные места. В этом случае она может открыть дополнительный список для приема будущих первоклассников. Окончательный список должен быть сформирован к началу нового учебного года.

Также можно подать заявление через интернет на портале госуслуг.