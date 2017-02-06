Сколько нужно отработать, чтобы пойти в отпуск?

Согласно Трудовому кодексу РФ на отпуск человек может рассчитывать после того, как он отработал без перерыва минимум шесть месяцев. Но есть категории граждан, которым работодатель обязан предоставить отпуск и раньше, если этого потребует сотрудник. Речь о:

- работниках в возрасте до 18 лет;

- женщинах – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

- работниках, усыновивших ребенка в возрасте до трех месяцев;

- мужчине в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам;

- одном из родителей (опекуне, попечителе, приемном родителе), который воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

На оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней может рассчитывать сотрудник, отработавший полный год. Такие отпуска должны предоставляться сотруднику ежегодно в соответствии с графиком отпусков, установленных работодателем. Если фирма не ведет график отпусков, то вопрос, когда именно вы сможете отдохнуть, решается по соглашению работника и работодателя.