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Сгорают ли "старые" отпуска и положена ли за них компенсация?

, ИА "Амител"
Если работодатель отказывает в предоставлении ежегодного отпуска, работник может обратиться в Госинспекцию по труду или в суд


Ежегодно мы ходим в законный оплачиваемый отпуск. Но каждый раз у нас возникает множество вопросов, связанных с долгожданным отдыхом. Когда должны перечислять отпускные, сгорают ли старые больничные, можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск? За разъяснениями портал Amic.ru обратился в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае. Ответы читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Сколько нужно отработать, чтобы пойти в отпуск?

Согласно Трудовому кодексу РФ на отпуск человек может рассчитывать после того, как он отработал без перерыва минимум шесть месяцев. Но есть категории граждан, которым работодатель обязан предоставить отпуск и раньше, если этого потребует сотрудник. Речь о:

- работниках в возрасте до 18 лет;

- женщинах – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

- работниках, усыновивших ребенка в возрасте до трех месяцев;

- мужчине в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам;

- одном из родителей (опекуне, попечителе, приемном родителе), который воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

На оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней может рассчитывать сотрудник, отработавший полный год. Такие отпуска должны предоставляться сотруднику ежегодно в соответствии с графиком отпусков, установленных работодателем. Если фирма не ведет график отпусков, то вопрос, когда именно вы сможете отдохнуть, решается по соглашению работника и работодателя.

2
Правда ли, что старые отпуска "сгорают"?
Нет. Даже если по каким-то причинам отпуск не был предоставлен работнику в течение нескольких лет, никакого "сгорания" отпусков не происходит. Работодатель должен предоставить работнику все неиспользованные отпуска.
3
Могу ли я заменить отпуск денежной компенсацией?

Заменить денежной компенсацией часть ежегодного оплачиваемого отпуска могут только те сотрудники, чей отпуск превышает 28 дней. Сделать это можно по письменному заявлению и если против этого не возражает работодатель.

На замену ежегодного основного оплачиваемого и дополнительных отпусков денежной компенсацией не могут рассчитывать беременные женщины, работники в возрасте до 18 лет, а ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска – работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда за работу в соответствующих условиях.

"Согласно статье 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. То есть компенсация выплачивается за отпуска, накопленные за весь период работы у конкретного работодателя", – пояснила порталу Amic.ru врио заместителя Государственной инспекции труда в Алтайском крае Елена Сухонос.

4
Что делать, если не отпускают в отпуск?

Если руководитель отказывает в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по каким-либо причинам или не предоставляет этот отпуск в положенное время, то работник вправе обратиться в Госинспекцию труда, а также в суд.

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Перенос ежегодного оплачиваемого отпуска возможен только в том случае, если на это согласен сам сотрудник. Например, его отсутствие неблагоприятно отразится на работе организации. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.

5
Имеет ли право работодатель дробить отпуск на части?

Этот вопрос решается по соглашению работника и работодателя. Но, если вы решили разбить ежегодный отпуск на части, одна из них должна быть не менее 14 календарных дней. Оставшуюся часть отпуска вы можете отгуливать хоть по одному дню или сразу две недели подряд.

Важно отметить, что определиться, как именно вы будете отдыхать, лучше заранее и указать это в графике отпусков. Заявить об этом вы можете и после составления графика отпусков, удовлетворить или нет такое заявление – право работодателя.

6
В какой срок работодатель обязан заплатить отпускные?

Отпускные сотруднику обязаны выплатить не позднее чем за три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Отметим, что за две недели до отпуска работодатель обязан письменно уведомить работника о предстоящем отдыхе.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (статья 124 ТК РФ).


 

 


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    Комментарии

    6.02.2017 12:37
    Белка в работ

    а что делать если в отпуск заставляют работать. и если ты оспариваешь хождение на работу во время отпуска то тебе показывают на дверь с указанием, что если будешь возмущаться то получишь увольнение по статье, а статью уж придумают если надо...и главное как подтвердить такое отношение

    0  0
    6.02.2017 12:44
    - гость -

    А что трудно самому догадаться что тебе дорога с начало в трудовую инспекцию или суд, а потом все равно на биржу по трудоустройству.

    0  0
    6.02.2017 12:44
    - гость -

    найти другую нормальную работу..... или открыть свое дело....

    0  0
    6.02.2017 12:59
    Лида

    У нас другая проблема: то, что не успели отгулять по какой-то причине (чаще из-за больничных, декретных отпусков), нужно отгулять хоть умри. А поставить отпуск некуда, т.к. учебный процесс расписан, свободных дней нет. Я замучилась "отдыхать" кусочками недогулянный отпуск.

    0  0
    6.02.2017 13:01
    медведь-шатун

    Умники до нельзя...., как орать Россия Вперёд - все патриоты, а как зп платить или в отпуск по закону - валите в бизнес, работать не хотите...

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