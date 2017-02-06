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То дожди, то морозы. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе?

, ИА "Амител"
В регионе в связи с ухудшением погодных условий могут объявить штормовое предупреждение


Районы Алтайского края в первой половине недели будут находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается спокойная погода без осадков. В утренние часы изморозь и туман.

Температура воздуха постепенно будет повышаться. Если в ночь с 6 на 7 февраля столбики термометров покажут от -18 до -27 градусов, то уже в ночь на среду ожидается от -13 до -20 градусов. Днем температура будет колебаться от -7...12 до -2 в предгорьях.

Во второй половине рабочей недели южный циклон принесет в Алтайский край мощную волну тепла. Днем 9 февраля температура воздуха повысится до -4...+1 градуса, по югу +1...+6. Это приведет к падению снега и сосулек с крыш зданий. Ожидаются и неблагоприятные погодные условия, которые могут перейти в штормовую погоду.

"Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего 10 февраля в снег. Гололедные явления, метель, сильный порывистый ветер", – сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

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С прохождением двойной системы холодных фронтов и затоков холода температура воздуха в конце рабочей недели вновь начнет понижаться в ночь. От -5 от по юго-востоку до -25 по северо-западу. Днем -5...-15 с похолоданием в течение дня.

    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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