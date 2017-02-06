Когда подорожает тариф "Платона"?

Стоимость проезда грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам поднимут в России с 15 апреля. Размер оплаты за один километр составит 3,06 рубля. До этого времени "тяжеловесы" будут платить также 1,53 рубля за километр пробега.

Кстати, изначально планировалось, что и до 3,06 он подорожает только летом. Но позже Минтрансу было поручено проработать разовое повышение тарифа.

"В целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков срок начала ежегодной индексации размера платы в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года", – говорится на сайте правительства.