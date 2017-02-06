Проезд по федеральным дорогам для владельцев большегрузов станет дороже. Это связано с подорожанием тарифа в системе "Платон". Когда это произойдет и на сколько поднимут "проезд" для фур, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Стоимость проезда грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам поднимут в России с 15 апреля. Размер оплаты за один километр составит 3,06 рубля. До этого времени "тяжеловесы" будут платить также 1,53 рубля за километр пробега.
Кстати, изначально планировалось, что и до 3,06 он подорожает только летом. Но позже Минтрансу было поручено проработать разовое повышение тарифа.
"В целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков срок начала ежегодной индексации размера платы в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года", – говорится на сайте правительства.
На самом деле повышение планировалось еще в прошлом году, но в итоге его решили перенести на более поздние сроки. В результате в 2016 году сложилась ситуация, когда тариф был определен в размере 3,06 рубля за километр. Но уже после утверждения бюджета на 2016 год приняли решение не повышать тариф и сохранить на уровне 1,53 рубля.
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Получается, что запланированного дохода не было собрано, приводит слова главы Минтранса Максима Соколова "Российская газета". Чиновник отметил, что даже повышение тарифа не позволит сработать на "Платоне" в прибыль, максимум, что возможно, – выйти на ноль.
Вместе с тем государство еще не наладило должный контроль за "зайцами" – штрафы нарушителям приходят через раз.
Комментарии
дорожает перевозка - дорожает стоимость товара. Мож налог на воздух Медведко примет, больше никак не умеют зарабатать , для государства(себя любимых) за счет народа, для народа шишъ
дорожное покрытие на трассах уже трескается от каждого рубля сверху на тариф
Ротенберги - спасители России!
- гость - 6 февраля 2017 г. 17:44 Это просто - "климат не тот"
6.02.2017 17:41 - гость - Когда придумают как отмыть деньги с налога на воздух, тогда и вменят!
6.02.2017 17:50 - гость -
это элементарно) условно 3 категории)) 1 горный/морской воздух 2 воздух как в городе численностью до 2 млн. и небольшим количеством промпредприятий 3 воздух как в мегаполисе или промышленном центре
а где дороги, отремонтированные за деньги собранные платоном за 1,5 года?