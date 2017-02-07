Этот документ может быть передан на взыскание коллекторам?

Документы после составления документа может быть передан как судебным приставам для взыскания долга с должника, так и коллекторам. Решение будет принимать кредитор. Однако если приставам ИН можно передать и это уже есть исполнительный документ, то коллекторам его можно передать только через суд.

Эксперт ОНФ, редактор "Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков" Игорь Нестеров считает, что вряд ли кто из кредиторов пойдет в суд за помощь коллекторов.

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Кстати, сам коллектор не может обратиться к нотариусу для оформления ИН, только непосредственный заемщик.