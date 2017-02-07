Исполнительная надпись нотариуса — это новый способ взыскание долгов. Звучит сложно, но на самом деле эта новелла законодательства призвана упростить процедуру, минуя круги "судебного ада". Рассказываем, как это может быть использовано в отношении банковских должников. Нам помощь эксперты, собравшиеся за круглым столом в алтайском региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Что такое исполнительная надпись?
Этот документ может быть передан на взыскание коллекторам?
Документы после составления документа может быть передан как судебным приставам для взыскания долга с должника, так и коллекторам. Решение будет принимать кредитор. Однако если приставам ИН можно передать и это уже есть исполнительный документ, то коллекторам его можно передать только через суд.
Эксперт ОНФ, редактор "Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков" Игорь Нестеров считает, что вряд ли кто из кредиторов пойдет в суд за помощь коллекторов.
Читайте также: "Беспредел и насилие – это неприемлемо!" – Владимир Путин о коллекторах
Кстати, сам коллектор не может обратиться к нотариусу для оформления ИН, только непосредственный заемщик.
Для должника это хорошо или плохо?
Хорошо потому, что ему придется оплачивать расходы на исполнительную надпись (сколько это стоит, читайте ниже).
Плохо потому, что должнику не придется оплачивать пени и штрафы, не придется тратить время и деньги на участие в суде.
Сколько стоит исполнительная надпись?
Стоимость ИН складывается из двух параметров. Это тариф нотариуса — 0,5℅ от суммы заявленной в исполнительной надписи, но не менее 1,5 тысяч рублей и не больше 300 тысяч рублей. Плюс 3450 рублей в счет правовой и технической работы.
Изначально тарифы оплачивает кредитор. Но затем ему эту сумму возвращает заемщик.
А в Алтайское крае это уже применяется?
Закон принят еще летом 2016 года. Однако в Алтайском крае до сих пор нет серьезной наработанной практики. По информации управления Федеральной службы судебных приставов, в работе у них было шесть таких документов.
Но и те, видимо, сделанные нотариусами из других регионов. Алтайские нотариусы не подготовили ни одной исполнительной надписи, сказала президент Алтайской нотариальной палаты Наталья Дрожжина.
При этом, по ее мнению, это довольно хороший способ, процедура прозрачная и понятная.
Представители двух крупнейших банков — "Сбербанка" и "ВТБ 24" — сообщили на круглом столе, что они таким способом взимания долгов они пока не пользовались и пользоваться не планировали.
К нотариусу могут отнести любой договор, по которому просрочка?
Вовсе нет. Перечень документов ограничен.
Во-первых, нотариус может дать надпись только на не выплаченную сумму кредита (тело кредита) и на просроченные проценты. Никаких штрафов и пени заемщику возвращать не придется.
Во-вторых, это можно сделать только на нотариально удостоверенные договоры займа, залога, банковские кредитные договоры (кроме кредитов микрофинансовых организаций), а также узкий перечень документов правительства (постановление правительства от 1 июня 2012 № 543). То есть ваш сосед, давший в долг под расписку, не заверенную у нотариуса, заказать ИН не сможет. НЕ смогут этого сделать "черные кредиторы".
В-третьих, заемщик может обратиться к нотариусу только после двух месяцев просрочки исполнения обязательств по возврату денег (то есть после двух месяце после даты, когда кредит должен был быть погашен). Но не более, чем два года от этого срока.
А как мне узнать, что кто-то пошел с моими долгами к нотариусу?
Какого-то единого реестра нет.
Кредитор обязан уведомить заёмщика, что обращается к нотариусу. Но законом не оговорено, как именно. Если кредитор пришлет вам письмо, а оно затеряет на почте или в почтовом ящике, то вина, что вы не увидели, будет на вас. Приглашать должника на встречу в нотариусом не будут.
Если вы не согласны с обозначенной в документе суммой долга или с другими деталями, то опротестовать это можно только в суде.
Комментарии