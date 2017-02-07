Вторник, 7 Февраль, 16:30

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,71
€ 63,16
Brent
$ 51,5
-5°
Обь
32см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Уголовное дело Андрея АрестоваОтзыв лицензии у Тальменка-Банка
Вопрос дня



Что такое центр для информационной войны против России и где его создали?

, ИА "Амител"
Не исключено, что уже в ближайшее время его финансирование будет увеличено еще на $100 млн


Новый центр для ведения информационной войны против России создается в США. Что это такое, какие средства на него готова тратить Америка, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что это за центр по борьбе с Россией?

Вести пропаганду в отношении России планируется через Центр глобального взаимодействия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в издании Daily Beast.

Известно, что этот центр был создан еще во время правления предыдущего президента США Барака Обамы. Его главной целью должно было стать противодействие пропаганде ИГИЛ. По данным сенатора Крис Мерфи, изначально при контртеррористической направленности на его финансирование планировалось выделять лишь $5 млн в год.

Но благодаря совместной инициативе этого демократа и еще одного сенатора, республиканца Роба Портмана, в марте 2016 года была разработана двухпартийная инициатива. Курс центра, мягко говоря, изменился, и сфера деятельности должна распространиться на "государственных игроков, имея в виду Россию в качестве главного антагониста". Работа должна начаться уже в текущем году. На реализацию этих целей только в ближайшие два года будет направлено $160 млн.

Еще около $100 млн финансирования поступят в случае, если будет принят законопроект о санкциях против России, внесенный в прошлом месяце еще одной двухпартийной парой сенаторов –  Джоном Маккейном и Беном Кардином.

2
Каким образом будет выстраиваться работа против России?

Играть против России планируется через "малоизвестное межведомственное учреждение под крышей Госдепартамента США под названием Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC)".

Как сообщает газета, авторы идеи считают, что GEC будет работать, "выделяя гранты зарубежным журналистам, организациям гражданского общества и частным компаниям". Согласно публикации, американцы готовы будут взять на содержание, в частности, проукраинские сайты Bellingcat и StopFake, которые "соответствуют критериям для получения средств".

По данным газеты, новое направление поддерживают критики России. Единственным вопросом, который сегодня волнует США, – это фактор неопределенности. Дело в том, что  сенаторы до сих пор не понимают, какую форму контрпропагандистская инициатива примет при администрации Трампа и станет ли администрация использовать пропагандистские инструменты разумно и для целей, предусмотренных законом.

 

 

 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    7.02.2017 15:59
    - гость -

    Эту новость надо в одноклассники закидывать к отупленным, хотя и тут зайдет хорошо.

    0  0
    7.02.2017 15:59
    - гость -

    Рубрика "Без палева".

    0  0
    7.02.2017 16:02
    - гость -

    Поиск внешних врагов уже не может отвлечь электорат от чисто экономических проблем, нужно искать внутреннего врага!

    0  0
    7.02.2017 16:16
    - гость -

    Что такое центр для информационной войны против России и где его создали?--это в питере фабрика тролей,где работают дед,босс и подобные изменники родины

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < февраль 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28               
    16:25
    Эксперты решили создать компьютерную модель последнего полета ТУ-154 0
    16:13
    Барнаулец отправится в колонию строгого режима за испорченную свадьбу 3
    16:01
    Как правильно заниматься спортом зимой? Инструкция в гифках 1
    15:50
    Народная артистка России сыграет для барнаульцев на органе 0
    15:40
    Что такое центр для информационной войны против России и где его создали? 4
    15:34
    Минздрав контролирует цены на противовирусные препараты в алтайских аптеках 0
    15:27
    Предвыборный штаб Навального планируют открыть в Барнауле в марте 31
    15:14
    Белый дом привел список из 78 терактов, не освещенных в СМИ США 0
    15:03
    Что сказал Райкин и почему назвал Россию "некрофильским государством"? 4
    14:51
    Первая "Грильница" в формате кафе заработает в Барнауле 19 февраля 0
    14:32
    Что такое гомеопатия и опасна ли она для здоровья? 5
    14:23
    Двое бийчан обокрали квартиру, разрушив стену 0
    14:13
    Главным ветеринаром Алтайского края назначили Владимира Ведяпина 4
    14:05
    Четверо злоумышленников отобрали ночью у москвича сумку с 10 млн рублей 4
    13:56
    Стоп-кадр. Министр образования и науки Алтайского края сдает ЕГЭ 6
    13:40
    Барнаульского автомеханика осудили за инсценировку ДТП 4
    13:37
    Какие новые поправки хотят внести в закон об ОСАГО? 5
    13:25
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на побережье Турции 0
    13:14
    Режим КТО ввели в одном из сел Дагестана 2
    13:03
    Большинство барнаульцев против повышения пенсионного возраста – опрос 12
    12:52
    15-летнюю девушку подозревают в убийстве ребенка в детдоме под Новгородом 0
    12:36
    Автомобиль наехал на ребенка в барнаульском дворе 6
    12:24
    Ведущий телеканала Fox News не будет извиняться перед Путиным до 2023 года 30
    12:13
    Партию санкционных польских яблок раздавили на полигоне ТБО в Рубцовске 8
    12:02
    Глава ПФР рассказал о росте пенсий в ближайшие два года 10
    12:00
    Госведомства делают выбор в пользу интернета 1
    11:51
    Две аферистки "сняли порчу" с бийской пенсионерки за 100 тысяч рублей 0
    11:34
    Верховный суд не изменил приговор для алтайских строителей-убийц 0
    11:26
    Первый приговор по статье "Несообщение о преступлении" вынесли в Астрахани 9
    11:17
    Паводок-2017. Двойной удар стихии ожидается в Алтайском крае 21
    11:05
    Страховщиков ОСАГО заставят использовать только новые автозапчасти 6
    10:56
    Второй гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле откроют в конце марта 10
    10:41
    Как не заразиться гриппом и что делать, если уже заболел? Инфографика 2
    10:37
    Рубцовск обретет градоначальника 16 февраля 0
    10:30
    Фонд социального содействия изменил условия оказания помощике Фонда А Проко 0
    10:21
    Глава Бурятии Вячеслав Наговицын досрочно складывает полномочия 8
    10:14
    Барнаульца Сергея Шубенкова не допустили до международных соревнований 25
    10:02
    "Мы не собираемся приватизировать РЖД" – Игорь Шувалов 4
    09:50
    Легкоатлеты из России смогут выступить в Лондоне под нейтральным флагом 1
    09:45
    Где лучше? Жители Алтайского края сравнивают города России 21
    09:42
    "АлтайБаскет" уверенно обыграл дома лидера Суперлиги-3 "Уралмаш" 0
    09:32
    Когда посылки с AliExpress для россиян станут платными и почему? 14
    09:30
    В фокусе внимания – счастье на двоих 0
    09:24
    МЧС назвало Алтай в числе регионов, где возможен самый тяжелый паводок 0
    09:17
    Константин Райкин назвал Россию "некрофильским государством" 74
    09:06
    Жилой дом загорелся в Заринске ранним утром 7 февраля 0
    09:00
    Автошкола "Лидер" предлагает барнаульцам сесть за руль "железного коня" 1
    08:51
    Доставка с Aliexpress в Россию с 7 февраля становится платной 9
    08:27
    Щенок лабрадора с зеленой шерстью родился в Великобритании 0
    08:18
    Десять пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме в Барнауле 1
    08:02
    Клиенты — самый главный актив: Альфа-Банк об итогах года в Алтайском крае 0
    08:00
    Чемпионат по трековым гонкам пройдет в Барнауле 4
    07:34
    Жители Алтайского края подают заявки на бесплатный дальневосточный гектар 24
    07:03
    Коттедж с бассейном и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн руб. Фото 16
    06:32
    "Пираты", "Стражи" и звезды в рекламе: лучшие трейлеры Супербоула 0
    06:01
    Рожай, пока молодой, или Студенческие семьи региона получат больше льгот 24
    05:08
    Исполнительная надпись нотариуса: что об этом должен знать каждый должник? 6
    04:09
    Мороз, солнце и ветер ждут жителей Алтайского края 7 февраля 0
    03:09
    Ученые выяснили, что светодиодное освещение может погубить жизнь на Земле 16
    02:01
    Как избавиться от лишнего снега, придумали в Новоалтайске 0
    01:02
    "Зенит-Арену" откроют концертом группы "Чайф", "Би-2" и Басты 1
    00:17
    Нажми "мне нравится": как лайки влияют на психическое здоровье? 1

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.