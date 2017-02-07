Что это за центр по борьбе с Россией?

Вести пропаганду в отношении России планируется через Центр глобального взаимодействия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в издании Daily Beast.

Известно, что этот центр был создан еще во время правления предыдущего президента США Барака Обамы. Его главной целью должно было стать противодействие пропаганде ИГИЛ. По данным сенатора Крис Мерфи, изначально при контртеррористической направленности на его финансирование планировалось выделять лишь $5 млн в год.

Но благодаря совместной инициативе этого демократа и еще одного сенатора, республиканца Роба Портмана, в марте 2016 года была разработана двухпартийная инициатива. Курс центра, мягко говоря, изменился, и сфера деятельности должна распространиться на "государственных игроков, имея в виду Россию в качестве главного антагониста". Работа должна начаться уже в текущем году. На реализацию этих целей только в ближайшие два года будет направлено $160 млн.

Еще около $100 млн финансирования поступят в случае, если будет принят законопроект о санкциях против России, внесенный в прошлом месяце еще одной двухпартийной парой сенаторов – Джоном Маккейном и Беном Кардином.