Новый центр для ведения информационной войны против России создается в США. Что это такое, какие средства на него готова тратить Америка, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Вести пропаганду в отношении России планируется через Центр глобального взаимодействия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в издании Daily Beast.
Известно, что этот центр был создан еще во время правления предыдущего президента США Барака Обамы. Его главной целью должно было стать противодействие пропаганде ИГИЛ. По данным сенатора Крис Мерфи, изначально при контртеррористической направленности на его финансирование планировалось выделять лишь $5 млн в год.
Но благодаря совместной инициативе этого демократа и еще одного сенатора, республиканца Роба Портмана, в марте 2016 года была разработана двухпартийная инициатива. Курс центра, мягко говоря, изменился, и сфера деятельности должна распространиться на "государственных игроков, имея в виду Россию в качестве главного антагониста". Работа должна начаться уже в текущем году. На реализацию этих целей только в ближайшие два года будет направлено $160 млн.
Еще около $100 млн финансирования поступят в случае, если будет принят законопроект о санкциях против России, внесенный в прошлом месяце еще одной двухпартийной парой сенаторов – Джоном Маккейном и Беном Кардином.
Играть против России планируется через "малоизвестное межведомственное учреждение под крышей Госдепартамента США под названием Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC)".
Как сообщает газета, авторы идеи считают, что GEC будет работать, "выделяя гранты зарубежным журналистам, организациям гражданского общества и частным компаниям". Согласно публикации, американцы готовы будут взять на содержание, в частности, проукраинские сайты Bellingcat и StopFake, которые "соответствуют критериям для получения средств".
По данным газеты, новое направление поддерживают критики России. Единственным вопросом, который сегодня волнует США, – это фактор неопределенности. Дело в том, что сенаторы до сих пор не понимают, какую форму контрпропагандистская инициатива примет при администрации Трампа и станет ли администрация использовать пропагандистские инструменты разумно и для целей, предусмотренных законом.
Комментарии
Эту новость надо в одноклассники закидывать к отупленным, хотя и тут зайдет хорошо.
Рубрика "Без палева".
Поиск внешних врагов уже не может отвлечь электорат от чисто экономических проблем, нужно искать внутреннего врага!
Что такое центр для информационной войны против России и где его создали?--это в питере фабрика тролей,где работают дед,босс и подобные изменники родины