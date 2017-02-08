В России вновь решили ввести продуктовые карточки?

В СССР существовали совсем другие карточки. Тогда в условиях дефицита для совершения покупки нужно было не только рассчитаться деньгами, но и предъявить одноразовый талон. Именно он давал право на приобретение товара.

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Новые же карточки вводят в России для поддержки малоимущих россиян. Правда, сначала людям придется пройти специальную комиссию, которая проверит их доходы.

