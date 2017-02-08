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Когда в России введут продуктовые карточки и зачем?

, ИА "Амител"
Люди будут получать карточки с баллами, которые смогут обменять на продукты


Реализация программы продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения стартует в России в 2017 году. Правда ли, что теперь россияне будут получать продуктовые карточки и кто именно может рассчитывать на такую адресную помощь, разбираемся в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
В России вновь решили ввести продуктовые карточки?

В СССР существовали совсем другие карточки. Тогда в условиях дефицита для совершения покупки нужно было не только рассчитаться деньгами, но и предъявить одноразовый талон. Именно он давал право на приобретение товара.

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Новые же карточки вводят в России для поддержки малоимущих россиян. Правда, сначала людям придется пройти специальную комиссию, которая проверит их доходы.
 

2
Если меня признают малоимущим, то дадут деньги на продукты?

Да. Ежемесячно на карточку будут начисляться баллы, которые россияне смогут обменять в магазине на продукты питания. Ежемесячно размер финансовой помощи на одного человека будет составлять порядка 1,4 тысячи рублей.

Стоит отметить, что лимит нужно успеть исчерпать в течение месяца, в противном случае деньги просто сгорят. Обналичить их или накопить не получится.

3
Что именно можно будет купить на эти баллы?

Есть определенный набор продуктов. Обязательным условием является то, что все они должны быть российского производства. В перечень входят овощи, фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, семена и саженцы.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, карточки будут способствовать поддержанию процесса импортозамещения, поскольку продукты в этом случае будет оплачивать государство, исходя из стабильного спроса. Также программа призвана обеспечить устойчивый спрос для производителей.


 


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    Партнёры

    Комментарии

    8.02.2017 14:22
    Алекс

    Есть предложение - в пилотном варианте посадить на эти карточки сладкую парочку, и следить чтобы больше нигде не жрали. Если проект получит их одобрение запускать, а вот ежели нет заставить их читать ежедневно в экранов ТВ Конституцию, где написано, что Россия социальное государство, а значит благо должно распределяться равномерно!

    0  0
    8.02.2017 14:23
    - гость -

    Значит обещанная стабильность наступила! А сколько высококвалифицированных рабочих мест по распределению карточек! 25 миллионов? Тогда все обещания пу сбываются.

    0  0
    8.02.2017 14:24
    Старый

    А зачем поерили на 8 процентов пенсии? В среднем, тоже на 1400 рублей ЕЖЕМЕСЯЧНО.

    0  0
    8.02.2017 14:35
    - гость -

    А может, депутатам уменьшить корма раз в 10, за что им 450 000 рубликов? Сечинымротенбергамвиолончелистамтренерамгазпрёмам уменьшить в 1000 раз ворованные доходы, губернаторам, например, 5 средних по их региону з/п платить, у воровки васильевой отобрать , навести порядок с соцзащитой, чтобы на машинах за миллион не приезжали за субсидиями, ну и много чего можно на благо людей сделать. Причём не создавать, тратя деньги, а навести порядок и справедливость. И не придётся в столовых помоями кормить бедных. Или на помоях решили деньги сделать?

    0  0
    8.02.2017 14:40
    - гость -

    8.02.2017 14:35 - гость - А может, депутатам уменьшить корма раз в 10, за что им 450 000 рубликов? Сечинымротенбергамвиолончелистамтренерамгазпрёмам уменьшить в 1000 раз ворованные доходы, губернаторам, например, 5 средних по их региону з/п платить, у воровки васильевой отоб......

    Революционер? Лодку раскачиваете? Под вертикаль власти выстраданную "нашим всем" копаете?

    0  0
    8.02.2017 15:00
    алексей

    шалом. хайль. буенос диос. хело. и здравствуйте. Это конечно весело. А детей все равно даже с карточками отнимут с нашей ювинальщиной у бедноты и продадут американцам за доллары. лучше бы выдавали деньги на детей а не отнимали бы у благополучных бедных семей. о приросте населения никто не думает похоже в нашей раше.

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