Один из трех самых важных фестивалей мира пройдет в 67-й раз в Берлине с 9 по 19 февраля. В прошлом году главный приз — "Золотого медведя" — из рук председателя жюри Мерил Стрип получил итальянец Джанфранко Рози за свою документальную работу "Море в огне". Рассказываем, что покажут на фестивале в этом году и почему в основном конкурсе нет российских картин.
В нем 24 картины. Берлинский фестиваль сильно отличается от Каннского и Венецианского тем, что ориентирован на фильмы с важной социальной и политической тематикой. Кроме того, это единственный смотр класса "А", где обычные зрители могут купить спокойно билеты на премьерные показы. В Каннах, например, проход в зал осуществляется исключительно по аккредитации, которую получают около 4000 тысяч журналистов и деятелей кино со всего мира.
На Берлинском кинофестивале состоятся премьеры новых фильмов знаменитого финского постановщика Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды". Пожалуй, это самая яркая премьера смотра. Также будут показаны новые работы Салли Поттер, Хона Сан-су, Агнешки Холланд, Томаса Арслана, Себастьяна Лелио и других постановщиков. Всего в конкурсной программе 24 картины.
Жюри уделяет особое внимание тому, чтобы в фестивальной программе были представлены фильмы со всего мира, в том числе фильмы стран бывшего "Восточного Блока". Однако в конкурсе в этом году наших нет. На встрече с иностранными журналистами перед 67-м фестивалем, который пройдет в Берлине с 9 по 19 февраля, Дитер Косслик признался, что главная идея Берлинале – с помощью кино сделать мир немного лучше.
На вопрос, почему и в этом году для российских лент не нашлось места среди 24 фильмов основной программы фестиваля, Косслик ответил, что в нашей стране не удалось подобрать фильмы, которые подошли бы тематической программе фестиваля.
Тем не менее русские в Берлине будут. Мировая премьера фильма "Реквием для миссис Джей" сербского режиссера Бояна Вулетича состоится в программе Panorama Special 67-го Берлинского кинофестиваля. Этот фильм – совместное производство сразу четырех стран – Сербии, Болгарии, Македонии и России – с российской стороны в копродукции участвовала компания продюсера Александра Роднянского. Кроме того, лента Резо Гигинеишвили под названием "Заложники" примет участие в официальной программе 67-го Берлинского кинофестиваля "Panorama".
Комментарии