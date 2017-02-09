Четверг, 9 Февраль, 07:53

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,51
€ 63,45
Brent

-8°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Убийство Михаила Толстых в ДонецкеПаводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Вопрос дня



Что покажут на 67-м Берлинском кинофестивале и почему России нет в конкурсе?

, ИА "Амител"
Все о том, чего ждать от одного из главных фестивалей мира


Один из трех самых важных фестивалей мира пройдет в 67-й раз в Берлине с 9 по 19 февраля. В прошлом году главный приз — "Золотого медведя" — из рук председателя жюри Мерил Стрип получил итальянец Джанфранко Рози за свою документальную работу "Море в огне". Рассказываем, что покажут на фестивале в этом году и почему в основном конкурсе нет российских картин.

1
Что покажут в основном конкурсе?

В нем 24 картины. Берлинский фестиваль сильно отличается от Каннского и Венецианского тем, что ориентирован на фильмы с важной социальной и политической тематикой. Кроме того, это единственный смотр класса "А", где обычные зрители могут купить спокойно билеты на премьерные показы. В Каннах, например, проход в зал осуществляется исключительно по аккредитации, которую получают около 4000 тысяч журналистов и деятелей кино со всего мира.

На Берлинском кинофестивале состоятся премьеры новых фильмов знаменитого финского постановщика Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды". Пожалуй, это самая яркая премьера смотра. Также будут показаны новые работы Салли Поттер, Хона Сан-су, Агнешки Холланд, Томаса Арслана, Себастьяна Лелио и других постановщиков. Всего в конкурсной программе 24 картины.

2
Что интересного покажут вне конкурса?
Праздник для киноманов — программа Berlinale Classics, в которой покажут отреставрированные ленты "Энни Холл" Вуди Алена, "Ночь живых мертвецов" и "Терминатор 2: Судный день 3D". Ее покажут в рамках специальных показов Berlinale Classics. Студия Lightstorm Entertainment, посмотрев, как успешен был "Титаник" 3D (принесший дополнительные 200 миллионов долларов), долго не думала и насытила фильм с Арнольдом Шварценеггером новыми технологиями.
3
А где русские фильмы?

Жюри уделяет особое внимание тому, чтобы в фестивальной программе были представлены фильмы со всего мира, в том числе фильмы стран бывшего "Восточного Блока". Однако в конкурсе в этом году наших нет. На встрече с иностранными журналистами перед 67-м фестивалем, который пройдет в Берлине с 9 по 19 февраля, Дитер Косслик признался, что главная идея Берлинале – с помощью кино сделать мир немного лучше.

На вопрос, почему и в этом году для российских лент не нашлось места среди 24 фильмов основной программы фестиваля, Косслик ответил, что в нашей стране не удалось подобрать фильмы, которые подошли бы тематической программе фестиваля.

Тем не менее русские в Берлине будут. Мировая премьера фильма "Реквием для миссис Джей" сербского режиссера Бояна Вулетича состоится в программе Panorama Special 67-го Берлинского кинофестиваля. Этот фильм – совместное производство сразу четырех стран – Сербии, Болгарии, Македонии и России – с российской стороны в копродукции участвовала компания продюсера Александра Роднянского. Кроме того, лента Резо Гигинеишвили под названием "Заложники" примет участие в официальной программе  67-го Берлинского кинофестиваля "Panorama".

4
Кто будет судить?
В этом году жюри 67-го Берлинского кинофестиваля возглавил голландский режиссер, автор картин "Вспомнить все", "Робокоп", "Основной инстинкт", "Звездный десант", "Шоугерл" Пол Верховен. В прошлом году мэтр мирового кино представил в Каннах свою новую работу "Она", которая позже получила статуэтку "Золотого глобуса".
    Автор:
    Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < февраль 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28               
    07:46
    Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой 0
    07:28
    Игрушечный Бэтмен, оттенки серого и мутанты: главные премьеры недели 0
    07:03
    Коттедж с камином и бассейном продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 1
    06:44
    Что покажут на 67-м Берлинском кинофестивале и почему России нет в конкурсе? 0
    06:27
    Панк-группа КняZz исполнит в Барнауле свои лучшие песни 1
    06:01
    Каменские депутаты массово разменяли "Справедливую Россию" на партию власти 1
    05:06
    Февральский шторм: мокрый снег и плюс за окном ждут жителей Алтая 9 февраля 0
    23:07
    Татьяна Овсиенко выступила с концертом в алтайском казино 0
    22:04
    18-летний барнаулец идет под суд за смерть своего знакомого от снотворного 0
    21:02
    Комбата Гиви, убитого в Донецке, похоронят 10 февраля 1
    20:57
    Масштабный пожар произошел в частном секторе в Барнауле. Фото 1
    20:07
    Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России 5
    19:50
    Песков заявил, что угрозы режиссеру фильма "Матильда" недопустимы 0
    19:27
    Пираты захватили семь российских моряков в водах Нигерии 0
    19:07
    Коротко о главном: медкластер, нехватка лекарств и ожидания наводнения
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 февраля
    18:52
    Алтайский край оказался внизу рейтинга инвестиционной привлекательности 0
    18:33
    Бывший зек получил новый срок за убийство сожительницы в Алтайском крае 0
    18:22
    Власти Алтайского края выделят 525 миллионов ремонт дорог и скважин 0
    18:03
    Алексея Навального вновь признали виновным по делу "Кировлеса" 4
    17:51
    Соревнования по лыжам среди медицинских вузов страны пройдут в Барнауле 0
    17:32
    Пассажиры московского метро 14 февраля будут слушать песни о любви 0
    17:26
    Новый автобусный маршрут до медицинского кластера запускают в Барнауле 4
    17:14
    Жителей Алтая просят не покидать города и села из-за надвигающегося шторма 3
    17:05
    Школьница под Белгородом спасла из огня трех своих братьев и двух сестер 1
    16:51
    Барнаульца судят за поджог дома с телом забитого до смерти мужчины 1
    16:34
    Президент ВТБ24 и губернатор Алтайского края обсудят финансовый сектор 1
    16:26
    Ролик с экстремальными развлечениями Обамы вызвал бурную реакцию в сети 18
    16:17
    Бойцовская собака искусала женщину в московской квартире 0
    16:04
    Кадры с места гибели комбата "Сомали" Михаила Толстых 23
    15:49
    А вы будете отмечать День всех влюбленных? Опрос Amic.ru 0
    15:33
    Парковка на ковше: трактор в Барнауле принял оригинальную "стойку". Фото 5
    15:23
    Режиссер фильма "Матильда" обратился в Генпрокуратуру с просьбой о защите 10
    15:14
    "Главное – работа, а не отчеты" – Дугин о подготовке Барнаула к паводку 4
    15:02
    Позывной Гиви: что известно об убитом командире батальона "Сомали" Михаиле Толстых? 26
    14:49
    СКР возбудил дело после того, как скорая опоздала к роженице в Кемерово 5
    14:37
    Знаменитый козел Тимур из Приморского сафари-парка стал отцом 12
    14:22
    Взорван в собственном кабинете: подробности убийства ополченца Гиви 24
    14:14
    Когда в России введут продуктовые карточки и зачем? 12
    14:04
    Новый созыв Общественной палаты Алтайского края начнут формировать в марте 2
    13:59
    Командира батальона "Сомали" Гиви убили в Донецке 26
    13:53
    Дональд Трамп признался, что спит по пять часов в сутки 1
    13:36
    КамАЗ с нелегально срубленными соснами задержали под Барнаулом. Фото 4
    13:22
    Московские подразделения ПВО привели в полную боевую готовность 4
    13:16
    Сторож, утопивший коллегу в емкости с водой, идет под суд в Алтайском крае 0
    13:07
    Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и ищет ему напарника 1
    12:52
    Штормпрогноз передали в Алтайском крае из-за сильного ветра и метелей 1
    12:37
    Плати – не хочу: законы, призванные облегчить жизнь кредитному должнику 0
    12:26
    Около 500 единиц дорожной техники ежедневно очищают трассы Алтайского края 4
    12:19
    Барнаулец возмущен "личной парковкой", организованной хозяином Lexus. Фото 48
    12:07
    Красноярская прокуратура закрыла сайт, где можно было заказать убийство 0

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.