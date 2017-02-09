Минпромторг опубликовал список продуктов, которые малоимущие россияне смогут купить за счет продовольственных карточек. Какие именно наименования вошли в этот список, что нужно делать, чтобы получить продовольственную карточку, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Малоимущим гражданам на продовольственные карты ежемесячно будут зачислять баллы и бонусы. В денежном эквиваленте баланс составит 1200 рублей (ранее озвучивалась сумма 1400 рублей).
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Обязательное условие — потратить баллы нужно именно в течение месяца. В противном случае они просто сгорят.
В список войдут товары исключительно российского производства. А именно:
- мясо;
- рыба;
- молочная продукция;
- яйца;
- питьевая вода;
- сахар;
- соль;
- растительное масло;
- фрукты;
- сухофрукты;
- макаронные изделия;
- картофель;
- овощи.
Также в перечень внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. А вот сигареты, алкоголь и другие "вредные" продукты купить по карточке не получится.
Для того чтобы стать обладателем продовольственной карты, вы должны быть признаны малоимущими. На эту меру социальной поддержки смогут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
При признании семьи малоимущей будут учитываться все проживающие совместно родственники. Обычно это супруги, дети, внуки и другие члены семьи.
Нужно собрать определенный перечень документов. Какой именно? Бумаг потребуется много. Начинать придется со справок о доходах. Граждане должны принести выписки о поступлениях в семейный бюджет за последние три месяца. Далее суммарный доход всех трудоспособных членов семьи поделят на три и еще раз на количество членов семьи. Если итоговая сумма окажется ниже прожиточного минимума, семью признают малоимущей.
Комментарии
Когда появится первая социальная "ущербная" на 1 200 рублей программа без круп и консервов - неизвестно, в бюджете на неё денег нет.
Скорее бы эти карточки, а то слово "нищеброд" очень обидное. Зато теперь многие могут гордо величаться "карточкополучатель". И нищих теперь не будет, будет новое сословье - "держатель карточки нищеброда". И Путину теперь есть чем войти в историю, как доведший Россию до карточек. А сколько просроченного и сгнившего дерьма теперь можно будет дисконтерам втюхать через карточки - это же кландайк гешефта.
Кстати, начисляемая сумма равна 1,2 тыс. рублям. Кому-то это покажется ничтожной суммой, но нужно помнить, что согласно прожиточному минимуму россиян на питание должно в месяц хватать порядка 3 тыс. рублей. Так что с официальной точки зрения +1,2 тыс. рублей является аттракционом невиданной щедрости.
9.02.2017 12:57 - гость -
Какую-то фигню мелешь, точно такие же карточки есть в США у самой "исключительной нации", причем десятки лет существует и ниче. А то Путин то, Путин се, не иначе тебе Путин под дверь в подъезде нагадил.
9.02.2017 13:05 - гость -
Величина прожиточного минимума на душу населения в Алтайском крае на 3 квартал 2016 года составляла 8931 рублей, откуда ты взяло 3 тыщи непонятно. Очередной наброс на вентилятор.
не иначе тебе Путин под дверь в подъезде нагадил. === нет, не он, это всё Обама или хохлы!
А что входит в прожиточный минимум, кроме продуктовой корзины? И сколько это стоит?