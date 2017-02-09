Четверг, 9 Февраль, 16:06

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,51
€ 63,45
Brent

2°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Убийство Михаила Толстых в ДонецкеПаводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Вопрос дня



Как получить субсидии и компенсации и меньше платить за ЖКХ?

, ИА "Амител"
Что такое субсидии и компенсации, как их получить и кто имеет на них право?


Получая зимой квитанции на оплату ЖКХ, многие просто приходят в ужас и начинают задумываться о том, как снизить свои траты по данному пункту. На ум приходят субсидии и компенсации. Как их получить и чем они отличаются друг от друга, разбирался корреспондент Amic.ru.

1
Что такое субсидии, а что такое компенсация?
И то и другое – основные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Только субсидия предоставляется в зависимости от доходов, а компенсация – от льготного обоснования, такое есть у участников и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов, членов семей погибших или умерших военнослужащих, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий.
2
Как получить субсидию и кто имеет на нее право?
Такая мера поддержки рассчитана на пользователей и нанимателей жилых помещений, членов жилищных кооперативов и собственников квартир, домов и их частей. Перечисленным категориям субсидию предоставляют с учетом проживающих с ними членов семьи.
Для получения субсидии нужны следующие условия:
1) Быть зарегистрированным в данном жилом помещении.
2) Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов, должны превышать величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату ЖКХ в совокупном доходе семьи.
Иными словами, на получение субсидии могут рассчитывать граждане, у которых расходы по этой графе превышают 22% от среднего дохода семьи, учитывается при этом все: зарплаты, пенсии, пособия и прочее.
Кроме того, на субсидии имеют право семьи, чей доход не превышает две величины прожиточного минимума, а за коммунальные услуги они отдают больше 18% от того, что получают.
Но тут все не так просто: зависит размер субсидии от времени года. Так, стандарты жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон выше, чем в неотопительный, также размер субсидии зависит от состава семьи, доходов и прочего, поэтому лучше все уточнять в органах социальной защиты.
3
Как подать документы на субсидию?
Документы можно предоставлять в любое время года. Если сделать это с 1-го по 15-е число месяца, то субсидию можно получить с первого дня данного месяца, если сделать это после 16-го и по последнее число, то субсидию выделят уже с начала следующего.
Назначается она на шесть месяцев, а ее размер не может быть выше фактических расходов на оплату ЖКУ.
По истечении субсидированного периода, не позднее 10 дней с финальной даты нужно будет предоставить документы, подтверждающие расходы на оплату коммунальных услуг, понесенные ежемесячно.
Если субсидия превысит выплаченный размер, деньги с вас будут удержаны и возвращены в казну. 
4
Как получить компенсацию и каков ее размер?
Если вы относитесь к категории, описанной в первом пункте, то, чтобы получить компенсацию, вам нужно проживать на территории того субъекта, где вы подаете на нее, и не иметь долгов по оплате коммунальных услуг. При этом у каждой категории свои меры поддержки: например, ветеранам боевых действий  помогают в оплате ЖКХ, труженикам тыла тоже, но уже с учетом нормативов.
5
Куда обращаться и что делать, если отказали?
Для того чтобы понять, имеете ли вы право на субсидию или нет, нужно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства либо в МФЦ. Если вам отказали в предоставлении меры поддержки, а вы с этим не согласны, то вам следует отправиться за помощью в Министерство труда и социальной защиты Алтайского края.
    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    9.02.2017 15:41
    - гость -

    А почему сумма компенсации для ВБД с нового года упала вдвое?

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < февраль 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28               
    15:52
    СК начал проверку данных о замерзающем детском саде в Рубцовске 0
    15:34
    Charlie Hebdo изобразил на обложке Меркель с отрезанной головой в руках 0
    15:23
    МИД назвал Румынию угрозой для России после размещения там ПРО США 0
    15:13
    Как получить субсидии и компенсации и меньше платить за ЖКХ? 1
    15:09
    Снежный шторм добрался до Алтая: дорожная ситуация ухудшается. Фото 0
    14:53
    Импортозамещение в действии: губернатор Карлин оценил халвичную фабрику 11
    14:41
    Что дарить и что не дарить на День влюбленных? 0
    14:33
    Что делать, если на вас напала собака? 15
    14:24
    Загоревшийся производственный цех в Барнауле тушили более 20 пожарных 1
    14:17
    Полицейские изъяли у жителя Алтайского края три килограмма марихуаны 0
    14:08
    Жителя Алтайского края подозревают в убийстве своего гостя 0
    13:51
    Смотрим на экстремальные "покатушки" на лонгбордах по Чуйскому тракту 11
    13:34
    Молодой мужчина пропал, сев в автобус в центре Барнаула 1
    13:25
    Британка четыре года выдавала постороннего мужчину за своего бойфренда 4
    13:14
    Пойдет ли Алексей Навальный на выборы президента России? 18
    13:03
    Нехватку лекарств для ВИЧ-пациентов прокомментировали в алтайском Минздраве 0
    12:49
    СМИ опубликовали письмо Бараку Обаме от организатора теракта 11 сентября 0
    12:33
    Барнаульца судят за 40-миллионную аферу с автомобилями 1
    12:22
    Как получить продуктовую карту и какие товары по ней можно будет купить? 8
    12:13
    Кадыров призвал защитить молодежь от влияния "групп смерти" 0
    12:07
    Десять "оскарят": угадай победителей кинопремии 2017 года и получи подарок 1
    12:00
    ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за январь 2017 года 0
    11:52
    Водителя, сбившего трехлетнего ребенка, ищет полиция в Барнауле 9
    11:40
    Барнаульские полицейские просят водителей быть внимательными в непогоду 3
    11:33
    Коллектив Cool & Jazzy покажет в Барнауле свое акапельное волшебство 0
    11:28
    Случаи незаконного слива отходов участились в Барнауле 8
    11:15
    Экспериментируем с начинками и готовим пиццу по самым необычным рецептам 1
    11:04
    Самолет в США опасно сблизился с лайнером Дональда Трампа – СМИ 12
    11:00
    Печать ювелирных украшений на 3D-принтере 0
    10:51
    Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками 2
    10:37
    Красноярский банк "Енисей" лишили лицензии 2
    10:23
    Минпромторг опубликовал список товаров по продовольственным картам 9
    10:14
    Подросток пострадал при столкновении "Жигулей" и Nissan на алтайской трассе 4
    10:09
    "Только этот участок": в АлтГУ ответили на критику строительства корпуса 34
    10:00
    День всех влюбленных предлагает отметить LUCKY BAR 0
    09:53
    Более 122 млн рублей выделили в Алтайском крае на стабильное водоснабжение 0
    09:36
    Передача "Битва экстрасенсов" получила антипремию за популяризацию лженауки 46
    09:30
    Розыгрыш билета на концерт от Радио Шансон Барнаул 0
    09:27
    Ночной пожар в барнаульском сарае тушили 11 человек 0
    09:16
    Жительнице Кировской области выдали микрозайм под 2379% годовых 10
    09:09
    Более 30 человек погибло за год на производстве в Алтайском крае 20
    09:00
    Как получить качественную питьевую воду дома? 0
    08:57
    Трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов умер на 58-м году жизни 2
    08:38
    Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 9 февраля 0
    08:19
    Крымские татары обратились в ООН с призывом признать Крым частью России 40
    08:12
    Участники нового сезона известного "Ледникового периода" приедут в Барнаул 3
    08:00
    Бесплатный мастер-класс по декору пройдет в Барнауле 0
    07:46
    Премьеру нового юбилейного шоу в Барнауле представит Анита Цой 5
    07:28
    Игрушечный Бэтмен, оттенки серого и мутанты: главные премьеры недели 0
    07:03
    Коттедж с камином и бассейном продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 12
    06:44
    Что покажут на 67-м Берлинском кинофестивале и почему России нет в конкурсе? 1
    06:27
    Панк-группа "КняZz" исполнит в Барнауле свои лучшие песни 4
    06:01
    Каменские депутаты массово разменяли "Справедливую Россию" на партию власти 30
    05:06
    Февральский шторм: мокрый снег и плюс за окном ждут жителей Алтая 9 февраля 0

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.