День рождения домового – Кудесы – отмечали наши предки 10 февраля. В этот день требовалось всячески ублажать маленького помощника и преподносить ему дары. Поскольку и сегодня многие верят в это волшебное существо, рассказываем, как нужно правильно отмечать день его рождения.
Если в Кудесы хозяева забывали покормить домового, то, по поверью, он злился и насылал на дом разные беды. Начинали теряться вещи, ломались или бились ценные предметы.
Если же домовому понравились забота и угощение хозяев, он в благодарность хранил мир и покой в семье, берег дом от бед и разорения.
Домовой любит порядок. Поэтому необходимо регулярно убирать в доме, чтобы не вызвать гнев домового. А ещё нельзя обижать любимцев домового — кошек.
Если у вас есть дети, вы можете вместе с ними организовать для домового "спаленку": постелить в маленькую коробочку красивые тряпочки или даже сшить для него подушку и одеяльце. Поставьте эту кроватку в укромное место и пригласите домового.
Не стоит часто заходить ночью на кухню. Кухня — это вотчина домового. Он может рассердиться и устроить какие-то мелкие пакости.
При переезде в новый дом нужно обязательно забирать своего домового с собой. Для этого нужно взять лукошко или веник и позвать "Домовой, домовой, пойдём со мной" или "Вот те сани, поезжай с нами".
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