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Что такое Кудесы и как нужно поздравить домового в день его рождения?

, ИА "Амител"
Приметы и традиции, которые помогут задобрить домового и сохранить мир и порядок в доме


День рождения домового – Кудесы – отмечали наши предки 10 февраля. В этот день требовалось всячески ублажать маленького помощника и преподносить ему дары. Поскольку и сегодня многие верят в это волшебное существо, рассказываем, как нужно правильно отмечать день его рождения.

1
Как нужно поздравлять домового?
В этот день принято угощать и задабривать хозяина дома. Например, после ужина оставить ему на тарелочке угощение – сладкую кашу, сахар, варенье, хлеб и табачок. Все это нужно оставить на чистой  белой скатерти без рисунков и при этом приговаривать: "Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! И ешь пироги — наш дом береги!" После этого нужно трижды поклониться и выйти из комнаты не оглядываясь. В этот вечер в комнату заходить больше нежелательно.
2
Что произойдет, если домового не поздравить?

Если в Кудесы хозяева забывали покормить домового, то, по поверью, он злился и насылал на дом разные беды. Начинали теряться вещи, ломались или бились ценные предметы.

Если же домовому понравились забота и угощение хозяев, он в благодарность хранил мир и покой в семье, берег дом от бед и разорения.

3
Может ли домовой предсказывать события?
По поведению домового наши предки предсказывали ближайшие события в семье. Например, если слышали за печкой плач, то в семье будет беда, если смех – все будет хорошо. Есть еще такие народные приметы: если домовой за волосы треплет, значит, о семейной ссоре предупреждает. Если гремит по трубам, кто-то обижен будет. Если стучит посудой, дому грозит пожар. Если домовой охать начал – жди убытков.
4
Как можно задобрить домового?

Домовой любит порядок. Поэтому необходимо регулярно убирать в доме, чтобы не вызвать гнев домового. А ещё нельзя обижать любимцев домового — кошек.

Если у вас есть дети, вы можете вместе с ними организовать для домового "спаленку": постелить в маленькую коробочку красивые тряпочки или даже сшить для него подушку и одеяльце. Поставьте эту кроватку в укромное место и пригласите домового.

Не стоит часто заходить ночью на кухню. Кухня — это вотчина домового. Он может рассердиться и устроить какие-то мелкие пакости.

При переезде в новый дом нужно обязательно забирать своего домового с собой. Для этого нужно взять лукошко или веник и позвать "Домовой, домовой, пойдём со мной" или "Вот те сани, поезжай с нами".


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