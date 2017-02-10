Аномально холодная погода установится в Алтайском крае на выходных, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Сибирские морозы будут трещать в регионе по 15 февраля.
"Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. В темное время суток столбики термометров местами опустятся до -36 градусов. В период с 11 по 15 февраля будет действовать штормовое предупреждение", – сообщила синоптик.
Минимальная температура воздуха по ночам в большинстве районов составит -30…- 36 градусов, местами -25…-30. Днем столбики термометров покажут отметки от -19 до -24 градусов, в предгорьях -14…-19 градусов.
На фоне спокойной и ясной погоды в ночные и утренние часы возможны изморозь и местами туман.
Комментарии
с чего они стали аномальными вдруг? Обычные морозы для февраля
Да брешут как обычно
По Гисметео, в Барнауле самая холодная ночь будет -26
А где обещанные аномальные морозы? Я разочарована!