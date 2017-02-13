Минувшее воскресенье, 12 февраля, было в Туркмении политически важным. Страна выбирала президента. Сюрприза не случилось – почти абсолютное большинство поддержало действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Рассказываем, как прошел этот день.
Да ладно! 97% избирателей проголосовали за Бердымухамедова?
Да, по не окончательно подсчитанным пока результатам, за него проголосовало более 97% избирателей. Ему предстоит отработать на этом посту семь лет — именно такой срок полномочий президента определен в конституции.
Может, подтасовка результатов?
Конечно, ответить на этот вопрос однозначно мы не можем. Однако вот международные наблюдатели нарушений во время выборов не зафиксировали.
А сколько всего человек пришло на участки?
И снова удивительные для россиянина цифры: явка на выборах в Туркмении составила 97,27% граждан, имеющих право голоса. Это более 3,14 млн человек.
Сколько было кандидатов?
В качестве кандидатов в выборах принимали участие девять человек. Кроме Гурбангулы Бердымухамедова это кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов, а также кандидаты от инициативных групп граждан Максат Аннанепесов, Джуманазар Аннаев, Рамазан Дурдыев, Меретдурды Гурбанов, Сердар Джелилов, Сулейманнепес Нурнепесов.
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