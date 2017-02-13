Минувшее воскресенье, 12 февраля, было в Туркмении политически важным. Страна выбирала президента. Сюрприза не случилось – почти абсолютное большинство поддержало действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Рассказываем, как прошел этот день.

1 Да ладно! 97% избирателей проголосовали за Бердымухамедова? Да, по не окончательно подсчитанным пока результатам, за него проголосовало более 97% избирателей. Ему предстоит отработать на этом посту семь лет — именно такой срок полномочий президента определен в конституции.

2 Может, подтасовка результатов? Конечно, ответить на этот вопрос однозначно мы не можем. Однако вот международные наблюдатели нарушений во время выборов не зафиксировали.

3 А сколько всего человек пришло на участки? И снова удивительные для россиянина цифры: явка на выборах в Туркмении составила 97,27% граждан, имеющих право голоса. Это более 3,14 млн человек.