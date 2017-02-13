Как выбирали?

Правящая коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС), выдвинула на высший государственный пост социал-демократа, бывшего главу МИД Франка-Вальтера Штайнмайера. Именно он считался изначально главным фаворитом. За кандидатуру Штайнмайера отдал голос 931 член Федерального собрания — специального органа, который выбирает главу государства и состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны — всего 1 тысяча 260 человек.

В число кандидатов на пост президента также входили тренер национальной футбольной сборной Йоахим Лёв и представитель ЛГБТ-сообщества Оливия Джонс, выдвинутая от Зеленой партии в Нижней Саксонии.

В настоящее время пост президента занимает господин Гаук, который отказался баллотироваться на второй 5-летний срок из-за своего почтенного возраста. Господин Гаук является бывшим лютеранским пастором.