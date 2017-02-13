Известный немецкий политик, бывший глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер официально стал 12-м президентом Германии. Рассказываем, что нужно знать о политике, должность которого не такая важная и влиятельная.
Правящая коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС), выдвинула на высший государственный пост социал-демократа, бывшего главу МИД Франка-Вальтера Штайнмайера. Именно он считался изначально главным фаворитом. За кандидатуру Штайнмайера отдал голос 931 член Федерального собрания — специального органа, который выбирает главу государства и состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны — всего 1 тысяча 260 человек.
В число кандидатов на пост президента также входили тренер национальной футбольной сборной Йоахим Лёв и представитель ЛГБТ-сообщества Оливия Джонс, выдвинутая от Зеленой партии в Нижней Саксонии.
В настоящее время пост президента занимает господин Гаук, который отказался баллотироваться на второй 5-летний срок из-за своего почтенного возраста. Господин Гаук является бывшим лютеранским пастором.
Франк-Вальтер Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде в рабочей семье. В 1975 году он вступил в СДПГ, в 1976 году поступил в университет в Гиссене, где до 1982 года изучал юриспруденцию, а затем политологию.
С 1993 по 1994 год руководил бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера, с 1999 года до 2005 года — глава ведомства федерального канцлера Шредера.
Штайнмайер, который начнет работу в качестве президента 19 марта, занимал пост министра иностранных дел два раза. В общей сложности срок его работы на этой должности составил 8 лет. Оба срока Штайнмайера пришлись на годы, когда канцлером Германии была Ангела Меркель, представляющая большую коалицию христианских демократов и социал-демократов.
Должность президента в Германии носит в основном представительский характер. Президент участвует в важных мероприятиях от лица государства, представляет интересы Германии за рубежом. Но он, как правило, не принимает никаких важных решений.
По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта в том случае, если он противоречит Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.
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