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Что могло стать причиной крушения вертолета над Телецким озером?

, ИА "Амител"
Какие версии называют эксперты и что из этого может быть правдой?


По факту крушения вертолета Robinson над Телецким озером возбудили уголовное дело. Точного ответа, из-за чего произошла авария, пока нет, но эксперты уже назвали несколько причин, которые могли повлиять на развитие событий, случившихся 12 февраля.  Основные версии произошедшего перечислила старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова. Подробнее о каждой читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Читайте также: Уголовное дело возбудили в связи с пропажей вертолета над Телецким озером

1
Техническая неисправность
Среди основных версий – технические проблемы, которые могли возникнуть на борту судна. Подтверждений этому пока нет. В СМИ прошла информация о том, что вертолет направился на экскурсию по Телецкому озеру против всех правил: не сообщил о своем маршруте и не испросил разрешения на полет. Но в межрегиональной общественной организации пилотов и граждан – владельцев воздушных судов (АОПА) уже опровергли данный факт – по установленному порядку пилот и не должен был передавать эти сведения и брать специальное разрешение.

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2
Сложные метеоусловия
Причиной крушения могла стать плохая погода. Согласно информации Горно-Алтайского ЦГМС, в ночь на понедельник, когда случилась авария, на побережье Телецкого озера наблюдалась облачность (3-8 баллов), временами шел снег, а скорость ветра составляла 2-7 метров в секунду с порывами до 14 метров. Ночная температура воздуха была в пределах -10…-15 градусов. Сложные метеоусловия мешали вести спасательную операцию – из-за шторма на озере были приостановлены поисковые работы с воздуха, в районе поисковых мероприятий был снегопад и туман.

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3
Ошибка пилота
Возможно и такое, только стоит учитывать, что за штурвалом сидел опытный шеф-пилот компании "Авиамаркет" Дмитрий Ракитский – один из лучших в своей профессии по всей стране. Потерпевший крушение вертолет он отлично знал: в 2013 году Ракитский испытал "Робинсон" на Крайнем Севере и отправился на нем в кругосветное путешествие, преодолев около 40 тысяч километров за 43 дня. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России.

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    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    14.02.2017 12:27
    гость

    А версию со стрельбой по вертолету не рассматривают вообще? Местные охотники меткие ребята, может и зуб имели на вертолетик...

    0  0
    14.02.2017 12:33
    Пироженка

    Ну очевидно же,что ошибка пилота стала причиной катастрофы. Самая правильная версия,угу.

    0  0
    14.02.2017 13:27
    - гость -

    Если очевидец видел что свет потух в вертолёте над озером, Значить машина подвела.Или кто то потушил. Например с ружьишка. Там заповедник. Люди пропадают.Не то что вертолёты.

    0  0
    14.02.2017 14:12
    гоги

    скоро достанут черные ящики и все станет ясно, давайте не будем гадать-ванговать

    0  0
    14.02.2017 15:13
    - гость -

    14.02.2017 14:12 - у этого вертолета нет аудио-ящика, есть только параметрический работы турбины

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