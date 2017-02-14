По факту крушения вертолета Robinson над Телецким озером возбудили уголовное дело. Точного ответа, из-за чего произошла авария, пока нет, но эксперты уже назвали несколько причин, которые могли повлиять на развитие событий, случившихся 12 февраля. Основные версии произошедшего перечислила старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова. Подробнее о каждой читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

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1 Техническая неисправность



Читайте также: Крушение вертолета над Телецким. Что на самом деле известно о трагедии? Среди основных версий – технические проблемы, которые могли возникнуть на борту судна. Подтверждений этому пока нет. В СМИ прошла информация о том, что вертолет направился на экскурсию по Телецкому озеру против всех правил: не сообщил о своем маршруте и не испросил разрешения на полет. Но в межрегиональной общественной организации пилотов и граждан – владельцев воздушных судов (АОПА) уже опровергли данный факт – по установленному порядку пилот и не должен был передавать эти сведения и брать специальное разрешение.

2 Сложные метеоусловия



Читайте также: Во время крушения вертолета на Телецком озере был шторм – глава района Причиной крушения могла стать плохая погода. Согласно информации Горно-Алтайского ЦГМС, в ночь на понедельник, когда случилась авария, на побережье Телецкого озера наблюдалась облачность (3-8 баллов), временами шел снег, а скорость ветра составляла 2-7 метров в секунду с порывами до 14 метров. Ночная температура воздуха была в пределах -10…-15 градусов. Сложные метеоусловия мешали вести спасательную операцию – из-за шторма на озере были приостановлены поисковые работы с воздуха, в районе поисковых мероприятий был снегопад и туман.