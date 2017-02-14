В связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня жителей Алтайского края ожидает изменение в движении пригородных поездов. Об этом сообщает "Алтай-Пригород". Как будет организовано сообщение 23, 24 февраля, 8 и 9 марта, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
-№6021 Озёрки – Барнаул (отправление со ст. Озерки 4:31)
-№6101 Депо – Барнаул (отправление со ст. Депо в 7:01)
-№6020 Барнаул – Красный Боец (отправление со ст. Барнаул в 18:36)
23 февраля будут ходить поезда:
-№6111 Барнаул – Ребриха (отправление со ст. Барнаул в 9:04)
-№6112 Ребриха – Барнаул (отправление со ст. Ребриха в 13:38)
8 марта стоит ждать:
-№6227 Заринская – Барнаул (отправление со ст. Заринская в 14:43)
№6001 Озёрки – Барнаул (отправление со ст. Озёрки в 5:33) отменяется.
№6775 Сузун — Барнаул (отправление со ст. Сузун 4:01) назначается.
Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений. Информацию обо всех изменениях в расписании можно получить во всех пригородных кассах или по телефонам (3852) 29-21-68, 29-25-67.
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