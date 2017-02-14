В связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня жителей Алтайского края ожидает изменение в движении пригородных поездов. Об этом сообщает "Алтай-Пригород". Как будет организовано сообщение 23, 24 февраля, 8 и 9 марта, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что отменят? 23, 24 февраля и 8 марта не будут ходить поезда:

-№6021 Озёрки – Барнаул (отправление со ст. Озерки 4:31)

-№6101 Депо – Барнаул (отправление со ст. Депо в 7:01)

-№6020 Барнаул – Красный Боец (отправление со ст. Барнаул в 18:36)

2 Какие направления появятся? 23 февраля будут ходить поезда:

-№6111 Барнаул – Ребриха (отправление со ст. Барнаул в 9:04)

-№6112 Ребриха – Барнаул (отправление со ст. Ребриха в 13:38) 8 марта стоит ждать:

-№6227 Заринская – Барнаул (отправление со ст. Заринская в 14:43)