Кто снимал клип?

Режиссером выступил Илья Найшуллер, известный по фильму "Хардкор" — продюсерскому проекту Тимура Бекмамбетова. Картина вышла в прокат в апреле 2016 года и при бюджете 2 миллиона долларов собрала 14 миллионов. Причем все действие мы видим глазами главного героя, роль которого исполняет Данила Козловский. В "Хардкоре" в одной из ролей появляется также лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.

После выхода клипа Найшуллер написал на своей страничке "ВКонтакте" слова благодарности съемочной группе и "Ленинграду".

"Встречайте мою новую режиссерскую работу, клип "Кольщик", для группировки "Ленинград". Огромное спасибо всей необъятной съемочной группе и отдельное спасибо Сергею Шнурову за возможность устроить такой беспредел!" – написал Найшуллер.