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О чем новый клип "Ленинграда", который снял режиссер фильма "Хардкор"?

, ИА "Амител"
Клип "Кольщик" опубликован в День всех влюбленных


Популярная группа "Ленинград" в честь Дня всех влюбленных опубликовала в интернете видео нового клипа "Кольщик", снятого режиссером фильма "Хардкор" Ильей Найшуллером.

1
О чем клип "Кольщик"?
Довольно ироничная пародия на многие боевики. Действие клипа идет задом наперед. Мы видим зрителей, выбегающих на улицу из кинотеатра. Все пылает огнем, тигр ест женскую ногу, полицейские врываются на арену, а в кабинете чиновника ловят на взятке. Постепенно мы начинаем понимать, по какой причине произошла вся эта череда событий, а люди выбежали на улицу. Открывать спойлеры мы не станем. Скажем, что на съемку клипа ушло около шести месяцев. Осторожно, в клипе есть сцены насилия. Очередной клип "Ленинграда" вышел  одновременно красивым и жестоким.
2
Кто снимал клип?

Режиссером выступил Илья Найшуллер, известный по фильму "Хардкор" — продюсерскому проекту Тимура Бекмамбетова. Картина вышла в прокат в апреле 2016 года и при бюджете 2 миллиона долларов собрала 14 миллионов. Причем все действие мы видим глазами главного героя, роль которого исполняет Данила Козловский. В "Хардкоре" в одной из ролей появляется также лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.

После выхода клипа Найшуллер написал на своей страничке "ВКонтакте" слова благодарности съемочной группе и "Ленинграду".

"Встречайте мою новую режиссерскую работу, клип "Кольщик", для группировки "Ленинград". Огромное спасибо всей необъятной съемочной группе и отдельное спасибо Сергею Шнурову за возможность устроить такой беспредел!" – написал Найшуллер.

3
Где смотреть?

Можете у нас. Вот полное видео клипа на песню "Кольщик".


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