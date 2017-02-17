Погода в Алтайском крае на выходных начнет меняться. Если в ночь на 18 февраля в восточных районах прогнозируются метели, снег, сильный ветер, то в западных уже будет без осадков. Днем в субботу такая спокойная погода местами со слабым ветром установится на территории всего региона, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Температура воздуха в ночь на 18 февраля будет колебаться от -7 градусов по юго-востоку до -25 градусов по северо-западу. Днем -10…-15, в предгорьях до -5.

В ночь на 19 февраля столбики термометров покажут по краю от -15 до -28 градусов. Днем в воскресенье от -3 до -10. Но погода вновь начнет меняться. На этот раз регион окажется по власти серии северных циклонов. Они принесут неустойчивую погоду с осадками различной интенсивности: снег, мокрый снег, сильный порывистый ветер, продолжительные метели.

Такая погода сохранится в крае и в начале новой рабочей недели. В ночь на понедельник синоптики прогнозируют -10…-20 градусов.