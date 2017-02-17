На сколько и когда повысят пенсии?

Как рассказал Борис Трофимов, главной новостью для пенсионеров в 2017 году является возврат к индексации пенсий на уровень фактической инфляции.

С 1 февраля пенсии повысились на уровне инфляции 2016 года — 5,4%. В итоге размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты на 1 февраля 2017 года составил около 12,5 тысяч рублей. В январе также пенсионерам было выплачено единовременно по 5 тысяч рублей, что позволило подняться по показателям индексации на уровень инфляции прошлого года — 11%.

Кроме того, с 1 апреля будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге средний размер социальной пенсии составит около 8847 рублей. С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые получают федеральные льготники, также проиндексированы на 5,4%.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка — денежный эквивалент трех пенсионных баллов (234 рубля), учитывая, что 1 пенсионный балл равен 78,28 рубля.