Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов в четверг, 16 февраля, в рамках пресс-конференции рассказал, на сколько повысятся пенсии в 2017 году. Amic.ru спешит рассказать о том, на сколько станут больше получать алтайские пенсионеры и когда.
Как рассказал Борис Трофимов, главной новостью для пенсионеров в 2017 году является возврат к индексации пенсий на уровень фактической инфляции.
С 1 февраля пенсии повысились на уровне инфляции 2016 года — 5,4%. В итоге размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты на 1 февраля 2017 года составил около 12,5 тысяч рублей. В январе также пенсионерам было выплачено единовременно по 5 тысяч рублей, что позволило подняться по показателям индексации на уровень инфляции прошлого года — 11%.
Кроме того, с 1 апреля будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге средний размер социальной пенсии составит около 8847 рублей. С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые получают федеральные льготники, также проиндексированы на 5,4%.
У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка — денежный эквивалент трех пенсионных баллов (234 рубля), учитывая, что 1 пенсионный балл равен 78,28 рубля.
Расходы на выплату пенсий и пособий в Алтайском крае по сравнению с 2015 годом выросли на 105% и составили 115 миллиардов рублей. Причем около 30 миллиардов — собственные доходы.
Также в прошлом году было выдано около 14,5 тысяч сертификатов на материнский капитал и дважды проходила индексация пенсий: с 1 февраля на 4% была увеличена страховая пенсия, а с 1 апреля — социальная.
В регионе по состоянию на 1 января 2017 года проживает 757 961 пенсионер. Причем идет стабильное увеличение этого количества с каждым годом.
Комментарии
урря! урря!
Уже прикидываю, куда эти родненькие 234 потратить!
Ну теперь пенсионеры в крае заживут!
Недавно в СМИ появились данные о том, что вскоре пенсионерам придется платить налоги со своих пенсий. Это обусловлено тем, что с января 2018 года выплата пенсий будет переведена на карту «Мир», по которой будет списываться годовое обслуживания порядка 750 рублей.
Кроме того, с 1 апреля будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. _____________________________________________________________________
Откуда эта цифра в 2,6%? Раньше обещали всего 0,4%. Вчера видела информацию о 0,38%)))))))
лучше б посчитали насколько они понизятся, ведь все в мире относительно, об этом еще величайший еврей Эйнштейн все уши прожужжал