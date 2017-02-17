Правда ли, что на поиски вертолета везут новое оборудование?

Да, это правда. В Сибирском региональном центре МЧС России сообщили, что для поисковой операции в республику направлен гидролокатор бокового обзора KLEIN 3900. Аппарат доставят из Керчи авиационным транспортом. Он способен работать на больших глубинах и идентифицировать объекты, расположенные на морском дне.

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