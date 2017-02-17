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Завершается пятый день поисков вертолета Robinson, который потерпел крушение над Телецким озером. Напомним, на борту вертолета находились, по предварительным данным, пять человек. Это предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская. Рассказываем, как продвигаются поиски спасателей и что им удалось найти за эту неделю.
Что сегодня удалось найти спасателям?
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В первый день поисков, 13 февраля, было обнаружено тело женщины. Предварительно, это одна из пассажирок пропавшего вертолета. Процедура опознания должна была состояться 15 февраля. Однако до сих пор никакой информации об этом следствие не дает. По сообщениям СМИ, предположительно, это супруга пилота вертолета Елена Ракитская.
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14 и 15 февраля спасатели обнаружили ряд фрагментов, которые могут принадлежать вертолету Robinson. Однако точно это утверждать пока нельзя, так как эти обломки должны пройти соответствующую экспертизу.
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Напомним, сообщения о крушении вертолета Robinson появились вечером 12 февраля. На борту, по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Расследованием также занимается Межгосударственный авиационный комитет. Предварительные версии крушения самолета: погодные условия, техническая неисправность либо ошибка пилота.
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