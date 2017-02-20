Районы Алтайского края до утра 22 февраля будут находиться под влиянием северных циклонов, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"С прохождением атмосферных фронтов в регионе ожидается штормовая погода: снег, 21 февраля переходящий в мокрый снег, временами сильный, гололедные явления, метель. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами до 22-27 метров в секунду. На дорогах гололедица, снежные заносы", – рассказала синоптик.

Ночные температуры в первой половине недели будут повышаться от -7...-12 градусов до -4...-8 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до -3.

Начиная с четверга и все четыре дня выходных Алтайский край окажется во власти антициклона. С ним установится спокойная погода, способствующая в утренние часы образованию изморози и тумана. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -7 до -20 градусов, днем -1... -6, местами по югу возможны слабоположительные значения.