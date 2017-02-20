Как выбрать блины в магазине?

Обратите внимание на цену. Как и любой другой товар, качественные блинчики не могут стоить дешевле, чем суммарная стоимость компонентов. Далее проверьте срок годности продукции, упаковку и внешний вид товара.

"Помните, что упаковка создана не только для привлечения внимания покупателей, но также для сохранности содержимого. Неброская упаковка еще не говорит о том, что в ней нехороший товар", – пояснили в Роспотребнадзоре.

Упаковка должна быть без дефектов. На каждой из пачек обязательна этикетка с информацией о:

- наименовании продукции;

- составе;

- дате изготовления;

- сроке годности;

- условиях хранения;

- наименовании и месте нахождения изготовителя;

- показателях пищевой ценности;

- наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).

Также на упаковке должен присутствовать единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.