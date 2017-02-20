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Как выбрать качественные замороженные блинчики в магазине?

, ИА "Амител"
За рекомендациями мы обратились в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю


Главное блюдо Масленицы — блины. При современном темпе жизни далеко не у всех находится время на то, чтобы испечь их самому. Многие предпочитают купить готовую продукцию. Как в многообразии предложений найти качественный продукт, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как выбрать блины в магазине?

Обратите внимание на цену. Как и любой другой товар, качественные блинчики не могут стоить дешевле, чем суммарная стоимость компонентов. Далее проверьте срок годности продукции, упаковку и внешний вид товара.

"Помните, что упаковка создана не только для привлечения внимания покупателей, но также для сохранности содержимого. Неброская упаковка еще не говорит о том, что в ней нехороший товар", – пояснили в Роспотребнадзоре.

Упаковка должна быть без дефектов. На каждой из пачек обязательна этикетка с информацией о:

- наименовании продукции;

- составе;

- дате изготовления;

- сроке годности;

- условиях хранения;

- наименовании и месте нахождения изготовителя;

- показателях пищевой ценности;

- наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).

Также на упаковке должен присутствовать единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

2
Понятно. На что еще обратить внимание?
Внимательно изучите состав блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако в арсенале современной пищевой промышленности есть сухое молоко, яичный порошок и растительный белок, использование которых в составе блинов не запрещено.
Читайте также: Что такое Масленица, как к ней нужно готовиться и как отмечать?

Кстати, ГОСТ на производство блинов отсутствует, поэтому каждый производитель готовит их по своей рецептуре, разрабатывая собственные технические условия (ТУ). Поэтому количество начинки у разных компаний может отличаться.

А еще блины должны быть неслипшимися и без потемневшего теста. Это признаки повторной заморозки и нарушения условий хранения.

 

 

 

 

Читайте также в сюжете: Масленица-2017

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    Комментарии

    20.02.2017 16:26
    МариНочка

    Пеките сами!

    0  0
    20.02.2017 16:27
    МариНочка

    Пеките сами!

    0  0
    20.02.2017 16:32
    - гость -

    Солнцепек вкусные. И печь не надо) купил, поел, забыл до следующей масленицы)

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