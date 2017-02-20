Главное блюдо Масленицы — блины. При современном темпе жизни далеко не у всех находится время на то, чтобы испечь их самому. Многие предпочитают купить готовую продукцию. Как в многообразии предложений найти качественный продукт, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Обратите внимание на цену. Как и любой другой товар, качественные блинчики не могут стоить дешевле, чем суммарная стоимость компонентов. Далее проверьте срок годности продукции, упаковку и внешний вид товара.
"Помните, что упаковка создана не только для привлечения внимания покупателей, но также для сохранности содержимого. Неброская упаковка еще не говорит о том, что в ней нехороший товар", – пояснили в Роспотребнадзоре.
Упаковка должна быть без дефектов. На каждой из пачек обязательна этикетка с информацией о:
- наименовании продукции;
- составе;
- дате изготовления;
- сроке годности;
- условиях хранения;
- наименовании и месте нахождения изготовителя;
- показателях пищевой ценности;
- наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).
Также на упаковке должен присутствовать единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Кстати, ГОСТ на производство блинов отсутствует, поэтому каждый производитель готовит их по своей рецептуре, разрабатывая собственные технические условия (ТУ). Поэтому количество начинки у разных компаний может отличаться.
А еще блины должны быть неслипшимися и без потемневшего теста. Это признаки повторной заморозки и нарушения условий хранения.
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Комментарии
Пеките сами!
Пеките сами!
Солнцепек вкусные. И печь не надо) купил, поел, забыл до следующей масленицы)