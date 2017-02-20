Что такое масленичная неделя?

Масленица — это праздник проводов зимы, который пришел к нам с языческих времен. Его главным атрибутом на протяжении многих веков остаются блины, которые пекут в течение всей масленичной недели.

Свое название праздник получил потому, что в это время допускается употреблять в пищу рыбу, молочные продукты и сливочное масло. Но при этом мясо есть запрещается. В православии этот период называют Сырной седмицей. Также эту неделю называют мясопустной, потому что верующие в это время уже ведут подготовку к посту и не едят мяса.