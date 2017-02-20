Православные христиане 20 февраля начинают праздновать масленичную неделю, которая будет длиться до 26 февраля. По какому расписанию ее нужно отмечать, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Масленица — это праздник проводов зимы, который пришел к нам с языческих времен. Его главным атрибутом на протяжении многих веков остаются блины, которые пекут в течение всей масленичной недели.
Свое название праздник получил потому, что в это время допускается употреблять в пищу рыбу, молочные продукты и сливочное масло. Но при этом мясо есть запрещается. В православии этот период называют Сырной седмицей. Также эту неделю называют мясопустной, потому что верующие в это время уже ведут подготовку к посту и не едят мяса.
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В понедельник было принято начинать печь блины. В этот день таким лакомством следует угостить бедных и нуждающихся. Также было принято мастерить чучело Масленицы. Вторник называют заигрышем. На второй день масленичной недели проходили смотрины невест, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. Ну и, конечно, пекли блины для дорогих гостей. В среду зять должен был наведаться на блины к теще.
С четверга начиналась Широкая Масленица, для которой были характерны празднования и гулянья. На четвертый день традиционно катались на санях, лошадях и обязательно устраивали захват снежной крепости и кулачные бои.
Пятницу именуют тещиными вечерками. И в этот день уже теща должна погостить у зятя и отведать его блинов. В субботу устраивали "золовкины посиделки". В этот день молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа, чтобы подарить какой-нибудь подарок.
Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. В этот день люди просят прощения друг у друга перед началом Великого поста. Также устраивают проводы зимы и сжигают чучело Масленицы, ознаменовавшее собой уход зимы и начало весны. Вечером поминают усопших, ходят в баню.
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