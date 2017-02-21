Жители Барнаула периодически сталкиваются с неприятными ситуациями в общественном транспорте. Зачастую автобусы не останавливаются на остановках, захлопывают двери перед лицом пассажиров, водитель курит в салоне, а кондуктор грубит. Что делать и куда жаловаться, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Зачастую маршрутки проскакивают мимо людей на остановках, и никакие взмахи руками порой на водителей не действуют. Оказывается, они имеют на это право. Дело в том, что у таких транспортных средств вместимость маленькая, и они обязаны контролировать наполняемость.
Водитель вправе проехать остановку, если нет требований пассажиров на высадку. За переполненный салон сотрудники ГИБДД зачастую штрафуют водителей, если количество пассажиров превышает цифру, заявленную в техпаспорте.
Автобусы большой вместимости обычно выполняют необходимые остановки. За проезд мимо без уважительной причины водителя могут оштрафовать. Автобусы имеют право не делать остановок, если следуют в гараж, выявлена техническая неисправность.
В случае отсутствия уважительной причины вы можете пожаловаться на работу общественного транспорта.
Пожаловаться можно в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула по телефонам: 37-16-17, 37-16-18.
Если вы хотите получить письменный ответ на свое обращение, необходимо сообщить о своей проблеме на сайте мэрии. Срок рассмотрения обращений — 30 дней.
Также можно сообщить непосредственно перевозчику. Его контактные данные вы можете найти в салоне автобуса либо в "Дубль Гисе".
Третьей инстанцией может стать ГИБДД. Обратиться в Госавтоинспекцию вы можете, если ваш случай связан с нарушением ПДД. Обратиться туда нужно лично и составить заявление с требованием привлечь водителя к ответственности.
Также рассказать о своей проблеме можно на сайте Amic.ru. Присылайте свои истории на почту news@amic.ru или звоните по телефону: 59-44-66, 59-33-66.
Для обращения в любую из инстанций вам потребуется:
точно описать ситуацию;
назвать время и место происшествия;
номер маршрута;
желательно запомнить бортовой номер транспортного средства.
Комментарии
а может лучше все-таки в "Спорт-лото"
можно ещё в культовое сооружение сходить, сразу до всевидящего-всезнающего-всемогущего донести жалобу. чтобы поразил виновника молнией в простату.
можно ещё в культовое сооружение сходить ====================== Да, это самый короткий путь.