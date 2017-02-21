А может ли водитель проехать мимо остановки?

Зачастую маршрутки проскакивают мимо людей на остановках, и никакие взмахи руками порой на водителей не действуют. Оказывается, они имеют на это право. Дело в том, что у таких транспортных средств вместимость маленькая, и они обязаны контролировать наполняемость.

Водитель вправе проехать остановку, если нет требований пассажиров на высадку. За переполненный салон сотрудники ГИБДД зачастую штрафуют водителей, если количество пассажиров превышает цифру, заявленную в техпаспорте.

Автобусы большой вместимости обычно выполняют необходимые остановки. За проезд мимо без уважительной причины водителя могут оштрафовать. Автобусы имеют право не делать остановок, если следуют в гараж, выявлена техническая неисправность.

В случае отсутствия уважительной причины вы можете пожаловаться на работу общественного транспорта.