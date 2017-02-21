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Куда жаловаться на водителей автобусов в Барнауле?

, ИА "Амител"
Важно запомнить все детали ситуации


Жители Барнаула периодически сталкиваются с неприятными ситуациями в общественном транспорте. Зачастую автобусы не останавливаются на остановках, захлопывают двери перед лицом пассажиров, водитель курит в салоне, а кондуктор грубит. Что делать и куда жаловаться, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
А может ли водитель проехать мимо остановки?

Зачастую маршрутки проскакивают мимо людей на остановках, и никакие взмахи руками порой на водителей не действуют. Оказывается, они имеют на это право. Дело в том, что у таких транспортных средств вместимость маленькая, и они обязаны контролировать наполняемость.

Водитель вправе проехать остановку, если нет требований пассажиров на высадку. За переполненный салон сотрудники ГИБДД зачастую штрафуют водителей, если  количество пассажиров превышает цифру, заявленную в техпаспорте.

Автобусы большой вместимости обычно выполняют необходимые остановки. За проезд мимо без уважительной причины водителя могут оштрафовать. Автобусы имеют право не делать остановок, если следуют в гараж, выявлена техническая неисправность.

В случае отсутствия уважительной причины вы можете пожаловаться на работу общественного транспорта.

2
Куда жаловаться на работу общественного транспорта?

Пожаловаться можно в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула по телефонам: 37-16-17, 37-16-18.

Если вы хотите получить письменный ответ на свое обращение, необходимо сообщить о своей проблеме на сайте мэрии. Срок рассмотрения обращений — 30 дней.

Также можно сообщить непосредственно перевозчику. Его контактные данные вы можете найти в салоне автобуса либо в "Дубль Гисе".

Третьей инстанцией может стать ГИБДД. Обратиться в Госавтоинспекцию вы можете, если ваш случай связан с нарушением ПДД. Обратиться туда нужно лично и составить заявление с требованием привлечь водителя к ответственности.

Также рассказать о своей проблеме можно на сайте Amic.ru. Присылайте свои истории на почту news@amic.ru или звоните по телефону: 59-44-66, 59-33-66.

3
Какую информацию нужно запомнить?

Для обращения в любую из инстанций вам потребуется:

точно описать ситуацию;

назвать время и место происшествия;

номер маршрута;

желательно запомнить бортовой номер транспортного средства.


 


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    Комментарии

    21.02.2017 13:11
    - гость -

    а может лучше все-таки в "Спорт-лото"

    0  0
    21.02.2017 13:35
    - гость -

    можно ещё в культовое сооружение сходить, сразу до всевидящего-всезнающего-всемогущего донести жалобу. чтобы поразил виновника молнией в простату.

    0  0
    21.02.2017 14:34
    - гость -

    можно ещё в культовое сооружение сходить ====================== Да, это самый короткий путь.

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