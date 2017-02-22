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Как в России появился праздник День защитника Отечества?

, ИА "Амител"
Помимо России его празднуют в Белоруссии, Таджикистане, Киргизии


День защитника Отечества в этом году подарит россиянам целых четыре дня выходных, чему все несказанно рады. Но при этом мало кому известна история праздника. Подробнее о том, как и когда он появился в России, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
История появления праздника 

День защитника Отечества зародился в революционные времена. Правительству был необходим надежный тыл, который могла обеспечить только постоянная армия. 28 января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал директ о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии. Вскоре начался набор добровольцев.

Спустя год председатель Красной Армии Николай Подвойский предложил отпраздновать годовщину ее создания.

"28 января исполняется год со дня издания Советом Народных Комиссаров декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии. Было бы желательно отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив празднование к 28 января, дню издания декрета", – написал во ВЦИК Подвойский.

Идея пришлась руководству по душе, но в правительстве решили совместить этот праздник с Днем Красного подарка (17 февраля), в который было предписано "организовать митинги, концерты и спектакли". Но в далеком 1919 году 17 февраля пришелся на понедельник, поэтому праздник решили перенести на воскресенье, 23 февраля. Его официальным названием стал День рождения Красной Армии.

Потом о празднике забыли на несколько лет. О его существовании вспомнили в 1922 году, и тогда 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника. На Красной площади накануне состоялся парад войск Московского гарнизона, а вечером — торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона. И с 1923 года по приказу Реввоенсовета республики 23 февраля ежегодно отмечался как День Красной Армии.

2
А при чем тут сражение под Псковом и Нарвой?

Это популярный миф. В 1938 году появилась новая версия зарождения праздника. В "Кратком курсе истории ВКП(б)" указывалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля – стал днем рождения молодой Красной Армии". На самом деле в этом сражении победу одержали немцы.

А в 1951 году праздник 23 февраля стали трактовать как первую годовщину "мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".

С 1946 по 1993 год он именовался "День Советской армии и Военно-Морского флота".

3
Когда День защитника Отечества стал выходным?
После распада Советского Союза праздник переименовали в День защитника Отечества. Неофициально он отмечается как день мужчин. А в 2002 году этот праздник стал официальным выходным днем.

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    Партнёры

    Комментарии

    22.02.2017 10:53
    - гость -

    Нет в современной России своих празников, пользуется перешедшими от "кровавого" совка. Нужен свои празник для армии. Например, день назначения Сердюкова министром обороны. Ведь он так много успел сделать на этом посту.

    0  0
    22.02.2017 11:27
    - гость -

    Как в России появился праздник День защитника Отечества?

    известно как - переименовали день Советской Армии и Военно-Морского флота, хорошо хоть дату не перенесли

    0  0
    22.02.2017 11:35
    - гость -

    Скоро будет юбилей разгрома российскими войсками германо-фашистких войск под Волгоградом.

    0  0
    22.02.2017 11:38
    - гость -

    Сейчас это просто праздник по гендерному признаку. Имеешь член - защитник и вот тебе подарок. Не имеешь - твой праздник 8-го марта.

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