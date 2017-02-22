История появления праздника

День защитника Отечества зародился в революционные времена. Правительству был необходим надежный тыл, который могла обеспечить только постоянная армия. 28 января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал директ о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии. Вскоре начался набор добровольцев.

Спустя год председатель Красной Армии Николай Подвойский предложил отпраздновать годовщину ее создания.

"28 января исполняется год со дня издания Советом Народных Комиссаров декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии. Было бы желательно отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив празднование к 28 января, дню издания декрета", – написал во ВЦИК Подвойский.

Идея пришлась руководству по душе, но в правительстве решили совместить этот праздник с Днем Красного подарка (17 февраля), в который было предписано "организовать митинги, концерты и спектакли". Но в далеком 1919 году 17 февраля пришелся на понедельник, поэтому праздник решили перенести на воскресенье, 23 февраля. Его официальным названием стал День рождения Красной Армии.

Потом о празднике забыли на несколько лет. О его существовании вспомнили в 1922 году, и тогда 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника. На Красной площади накануне состоялся парад войск Московского гарнизона, а вечером — торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона. И с 1923 года по приказу Реввоенсовета республики 23 февраля ежегодно отмечался как День Красной Армии.