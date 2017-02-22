Кто в ролях и режиссерском кресле?

В главных ролях в основном молодые и малоизвестные актеры – Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина. Режиссером "Защитников" стал один из самых критикуемых российских режиссеров последнего десятилетия Сарик Андреасян, чьи фильмы неоднократно признавались худшими у критиков и зрителей.

Среди самых известных картин Андреасяна — комедии "Беременный", "Тот еще Карлсон!", "Мамы", "Что творят мужчины", "Друзья друзей", а также недавнее "Землетрясение".