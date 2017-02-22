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О чем фильм "Защитники", в котором есть человек-ветер и медведь с пулеметом?

, ИА "Амител"
Лента Сарика Андреасяна выходит в российский прокат


Блокбастер Сарика Андреасяна "Защитники" о первой команде российских супергероев выходит в прокат в День защитника Отечества. Рассказываем, что это за фильм и почему это в любом случае интересный эксперимент.

1
О чем фильм?
По сюжету, во времена Холодной войны секретная организация "Патриот" создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело. Среди них — человек-ветер Хан, девушка-вода Ксения, управляющая стихией планеты Лер и медведь с пулеметом наперевес.
2
Кто в ролях и режиссерском кресле?

В главных ролях в основном молодые и малоизвестные актеры – Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина. Режиссером "Защитников" стал один из самых критикуемых российских режиссеров последнего десятилетия Сарик Андреасян, чьи фильмы неоднократно признавались худшими у критиков и зрителей.

Среди самых известных картин Андреасяна — комедии "Беременный", "Тот еще Карлсон!", "Мамы", "Что творят мужчины", "Друзья друзей", а также недавнее "Землетрясение".

3
Почему все может быть плохо?
Все предыдущие ленты этого режиссера хоть и собирали в прокате неплохие деньги, становились объектом для насмешек зрителей и критиков. Мало шансов, что "Защитники", где рассказывается о том, как российские супергерои сражаются с армией внешних захватчиков, не окажутся пропагандистский клюквой. Например, на популярном сайте "Кинопоиск" у фильма уже низкий рейтинг ожидаемости, что говорит о малом интересе. Высока вероятность, что картина не сможет окупить 400 миллионов, потраченных на производство.
4
А вдруг интересно?
Однако, что бы ни получилось у создателей, эксперимент для отечественного кино довольно любопытный. Специально к релизу будет запущен комикс, который призван расширить вселенную "Защитников". Предлагаем посмотреть трейлер картины и самим решить, пойти ли на него на длинных праздничных выходных.

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