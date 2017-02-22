Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором основном чтении законопроект о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой по ОСАГО. Когда законопроект вступит в силу и с какого времени материальную компенсацию заменят натуральной, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил ТАСС, что в новой версии поправок срок 1 января отсутствует — закон должен вступить в силу через 30 дней после опубликования. По его словам, он может начать действовать ориентировочно с 1 мая.
Ожидается, что в России натуральное возмещение в рамках компенсации по ОСАГО заработает с 1 января 2018 года. Право решать, в каком виде компенсировать причиненный ущерб, законопроект предлагает предоставить страховщику. Также эта статья дополняется новым пунктом, устанавливающим требования к станциям технического обслуживания, на которых может производиться ремонт транспортных средств.
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Исключение составят порядка 30 регионов, в которых сегодня фиксируется максимальная убыточность сектора автогражданского страхования. Тут ремонтные работы по ОСАГО начнут практиковать уже в этом году.Окончательные даты будут известны позже. А пока рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на пленарном заседании Госдумы, которое состоится 10 марта.
Это допустимо, если:
- пассажиры получили средний или тяжкий вред здоровью;
- в аварии есть погибшие;
- автомобиль не подлежит восстановлению;
- предполагаемый ремонт превысит лимит выплаты по автогражданке;
- страховая компания не может организовать ремонт, соответствующий правилам ОСАГО;
- деньги могут требовать инвалиды 1 и 2 группы.
Также автовладелец вправе потребовать деньги, если страховщик не может организовать ремонт в автомастерских, соответствующих правилам ОСАГО.
Конечно. После проведения работ гарантия будет действовать полгода. А для кузовных и лакокрасочных работ она составит год. Кстати, сам ремонт вам должны провести максимум за 30 дней в автосервисе, который находится не дальше 50 километров от вашего дома или места аварии.
В целях реализации закона будет создан реестр СТО, сотрудничающих со страховыми компаниями. В случае нарушения сроков ремонта устанавливается штраф 0,5% от суммы возмещения за каждый день просрочки. Также предусмотрена ответственность страховых компаний и их должностных лиц за ненадлежащее исполнение страхового договора, некачественный ремонт и иные нарушения.
Благодаря этим поправкам депутаты надеются, что с рынка исчезнут недобросовестные "автоюристы", получающие незаконный доход, в том числе с помощью автоподстав. Станет более качественным и сам ремонт, так как будут установлены понятные требования к станциям техобслуживания.
Комментарии
Кому оно нужно? Оно нужно мошонникам от страховых компаний, которых расцеловывает во все доступные мест прав и тел ь ство медве путок
Как примут закон - не буду покупать ОСАГО, а то потом бегать и судиться из-за некачественного ремонта
По ОСАГО ты страхуешь не свой автомобиль, а свою гражданскую ответственность. Без ОСАГО, в случае если признают виновником ДТП, ремонт транспортного средства потерпевшему за твой счет.