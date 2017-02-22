Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором основном чтении законопроект о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой по ОСАГО. Когда законопроект вступит в силу и с какого времени материальную компенсацию заменят натуральной, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил ТАСС, что в новой версии поправок срок 1 января отсутствует — закон должен вступить в силу через 30 дней после опубликования. По его словам, он может начать действовать ориентировочно с 1 мая.

1 Когда начнут практиковать натуральное возмещение? Ожидается, что в России натуральное возмещение в рамках компенсации по ОСАГО заработает с 1 января 2018 года. Право решать, в каком виде компенсировать причиненный ущерб, законопроект предлагает предоставить страховщику. Также эта статья дополняется новым пунктом, устанавливающим требования к станциям технического обслуживания, на которых может производиться ремонт транспортных средств. Читайте также: Нужно ли менять полис ОСАГО из-за введения новых бланков? Исключение составят порядка 30 регионов, в которых сегодня фиксируется максимальная убыточность сектора автогражданского страхования. Тут ремонтные работы по ОСАГО начнут практиковать уже в этом году. Окончательные даты будут известны позже. А пока рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на пленарном заседании Госдумы, которое состоится 10 марта. Окончательные даты будут известны позже. А пока рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на пленарном заседании Госдумы, которое состоится 10 марта.

2 А что решили насчет запчастей? Старые будут ставить или нет? Комитет Государственной Думы по финансовому рынку после длительного обсуждения решил, что для ремонта автомобиля по ОСАГО допустима установка только новых деталей. Напомним, против этого категорически возражал Союз страховщиков, ссылаясь, в частности, на то, что на подержанные авто будет сложно найти новые запчасти. В этом случае владельцам будут выплачивать деньги.

3 А в каких еще случаях я смогу потребовать денежную выплату? Это допустимо, если: Ремонт или денежная компенсация: что будет предусматривать закон об ОСАГО? ЦБ согласовал с Минфином окончательный вариант реформы автострахования 4573 2 - пассажиры получили средний или тяжкий вред здоровью; - в аварии есть погибшие; - автомобиль не подлежит восстановлению; - предполагаемый ремонт превысит лимит выплаты по автогражданке; - страховая компания не может организовать ремонт, соответствующий правилам ОСАГО; - деньги могут требовать инвалиды 1 и 2 группы. Также автовладелец вправе потребовать деньги, если страховщик не может организовать ремонт в автомастерских, соответствующих правилам ОСАГО.

4 Будет ли гарантия на проводимые работы? Конечно. После проведения работ гарантия будет действовать полгода. А для кузовных и лакокрасочных работ она составит год. Кстати, сам ремонт вам должны провести максимум за 30 дней в автосервисе, который находится не дальше 50 километров от вашего дома или места аварии. В целях реализации закона будет создан реестр СТО, сотрудничающих со страховыми компаниями. В случае нарушения сроков ремонта устанавливается штраф 0,5% от суммы возмещения за каждый день просрочки. Также предусмотрена ответственность страховых компаний и их должностных лиц за ненадлежащее исполнение страхового договора, некачественный ремонт и иные нарушения. Благодаря этим поправкам депутаты надеются, что с рынка исчезнут недобросовестные "автоюристы", получающие незаконный доход, в том числе с помощью автоподстав. Станет более качественным и сам ремонт, так как будут установлены понятные требования к станциям техобслуживания.



