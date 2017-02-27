Один из самых любимых актеров американского режиссера Джеймса Кэмерона Билл Пэкстон, работавший с ним в картинах "Чужие", "Правдивая ложь" и "Титаник", ушел из жизни на 63-м году из-за осложнений, которые повлекла за собой хирургическая операция. Об этом сообщил представитель семьи актера. Рассказываем, какими ролями запомнился Билл Пэкстон.
Билл Уильям Пэкстон родился 17 марта 1955 года в Форт-Уэрте, штат Техас. Отец-бизнесмен порой подрабатывал актером, что и подтолкнуло юного Билла к выбору будущей профессии. 22 ноября 1963 года восьмилетний Пэкстон смотрел, как проезжает президентский кортеж в Далласе, и стал свидетелем убийства Джона Ф. Кеннеди. В возрасте 18 лет Пэкстон переехал в Лос-Анджелес, где три года зарабатывал на жизнь, паркуя машины. После этого ему удалось устроиться костюмером в кинокомпанию New World Pictures Роджера Кормана, который в то время активно помогал начинающим молодым американским режиссерам, таким как Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон и другие. В 1975 году Билл Пэкстон сыграл небольшую роль в фильме Джонатана Демме "Сумасшедшая машина".
После этого актер перебрался в Нью-Йорк, где изучал актерское мастерство в университете под руководством известного педагога Стеллы Адлер.
Вернувшись в Лос-Анджелес, Пэкстон с 1981 по 1986 год снялся в 11 эпизодических ролях. Особые взаимоотношения у Пэкстона завязались с начинающим режиссером Джеймсом Кэмероном. Пэкстон начинал с небольших ролей на телевидении и в малобюджетных хоррорах. Когда одно из видео в эфире программы "Субботним вечером в прямом эфире" увидел Кэмерон, он позвонил Пэкстону.
Вместе они работали над дебютной картиной режиссера "Терминатор" 1984 года, где актер сыграл небольшую роль, а также над лентами "Чужие", "Правдивая ложь" и "Титаник".
В 90-е годы Пэкстон был одним из самых характерных актеров Голливуда. Самыми известными его работами были ленты "Аполлон 13" Рона Ховарда, блокбастеры "Смерч" и "Могучий Джо Янг", "Хищник 2". В последние годы Пэкстон мало появлялся на экранах. Самой значимой работой можно считать роль второго плана в ленте с Томом Крузом "Грань будущего".
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