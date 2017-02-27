Как стал актером?

Билл Уильям Пэкстон родился 17 марта 1955 года в Форт-Уэрте, штат Техас. Отец-бизнесмен порой подрабатывал актером, что и подтолкнуло юного Билла к выбору будущей профессии. 22 ноября 1963 года восьмилетний Пэкстон смотрел, как проезжает президентский кортеж в Далласе, и стал свидетелем убийства Джона Ф. Кеннеди. В возрасте 18 лет Пэкстон переехал в Лос-Анджелес, где три года зарабатывал на жизнь, паркуя машины. После этого ему удалось устроиться костюмером в кинокомпанию New World Pictures Роджера Кормана, который в то время активно помогал начинающим молодым американским режиссерам, таким как Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон и другие. В 1975 году Билл Пэкстон сыграл небольшую роль в фильме Джонатана Демме "Сумасшедшая машина".

После этого актер перебрался в Нью-Йорк, где изучал актерское мастерство в университете под руководством известного педагога Стеллы Адлер.