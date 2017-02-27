Первую половину рабочей недели районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная погода со слабым ветром, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Если в начале недели осадки в виде мокрого снега ожидаются с небольшой интенсивностью в северо-западных районах, то в середине недели, 2 марта, зона осадков распространится по всему краю.

В предгорье в ночь на 2 марта ожидаются сильные осадки. Такие погодные явления неблагоприятны для энергетиков: возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

3 марта из-за неустойчивости атмосферы возможен слабый снег. В период с 4 по 5 марта установится малооблачная погода без осадков.

Температура воздуха с 28 февраля по 2 марта будет колебаться в ночные часы от -4 до -14 градусов. Днем -5...+5.

В предгорьях в начале недели столбик термометра поднимется до +8.

С 3 по 5 марта температура воздуха пойдет на понижение. Ночью температура составит -7...-17. Днем -5...+2.

За счет солнечных дней ожидается интенсивное снеготаяние, так что жители Алтайского края почувствуют, что весна пришла.

Переход температуры воздуха от положительных до отрицательных значений приводит к сильной гололедице на дорогах. Водителям и пешеходам в этот период необходимо быть предельно внимательными.