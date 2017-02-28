Министр финансов Антон Силуанов 27 февраля сообщил о том, уже в апреле в России состоится выпуск облигаций федерального займа для физлиц. Что это такое и выгодно ли их приобретать россиянам, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
По информации Минфина, срок действия ОФЗ для физических лиц составит три года. Первые облигации поступят в банки в апреле. Общая сумма облигаций этого выпуска составит 20 миллиардов рублей. Каждый последующий выпуск будет происходить спустя шесть месяцев. При этом инвестор сможет купить от 30 тысяч рублей до 25 миллионов рублей в одном выпуске.
Владелец ОФЗ имеет право на досрочное гашение спустя один год владения облигациями, но тогда доход будет значительно ниже, чем по истечении трех лет. Расчет по ним предусмотрен каждые полгода. Реализация облигаций будет осуществляться в крупнейших банках – в Сбербанке и ВТБ24.
По планам, с каждым годом процент выплат будет возрастать: с 7,5 до 10,5 процентов. Стоит отметить, что платить придется и банковскую комиссию, которая, как надеются власти, будет невысокой. Минимум за ценную бумагу придется выложить 30 тысяч рублей.
Расчет в основном сделан на владельцев банковских вкладов. По словам Силуанова, доходность трехлетних облигаций федерального займа для физлиц составит около 8,5% годовых и будет превышать доходность банковских депозитов и ОФЗ, которые уже обращаются на рынке. Также министр финансов добавил, что это будет очень надежный инструмент.
Но, по мнению экспертов, государственные облигации федерального займа проигрывают банковским депозитам и другим инструментам и поэтому не будут популярны. Инвесторам удобнее открыть депозит с учетом системы страхования вкладов.
"Думаю, что конкретно эти документарные ОФЗ, которые планируются к выпуску, будут не очень популярны <...> Я не вижу категорию населения, которая будет готова покупать ОФЗ в больших объемах", – выразил свое мнение газете "Известия" аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.
Выразила свои сомнения в спросе этих облигаций среди населения и специалист по управлению личными финансами и гендиректор компании "Персональный советник" Наталья Смирнова. Несмотря на свою надежность, ставка доходности ОФЗ говорит о том, что у государства нет жесткой потребности в деньгах. При определенных условиях ОФЗ могут оказаться менее выгодными, чем депозиты и корпоративные облигации.
Комментарии
Россия конечно дураки богата, но чтобы они 20 миллиардов рублей отдали ... очень сомневаюсь.
Ну если решат зарплату выдать ими, всё возможно в нашем королевстве.