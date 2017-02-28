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Что такое облигации федерального займа и выгодно ли их брать населению?

, ИА "Амител"
Доходность трехлетних облигаций федерального займа для физических лиц составит около 8,5% годовых


Министр финансов Антон Силуанов 27 февраля сообщил о том, уже в апреле в России состоится выпуск облигаций федерального займа для физлиц. Что это такое и выгодно ли их приобретать россиянам, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое облигации федерального займа?
Облигации федерального займа (ОФЗ) – это ценные бумаги, которые выпускает государство для пополнения казны за счет продажи этих бумаг. Они имеют ограниченный срок обращения, который обычно колеблется от одного года до трех лет. По истечении этого времени владелец ценных бумаг получает процентный доход, начисляемый к номинальной стоимости облигаций, а также деньги за номинальную стоимость облигаций.
2
Какие условия и какой срок действия у этих облигаций?

По информации Минфина, срок действия ОФЗ для физических лиц составит три года. Первые облигации поступят в банки в апреле. Общая сумма облигаций этого выпуска составит 20 миллиардов рублей. Каждый последующий выпуск будет происходить спустя шесть месяцев. При этом инвестор сможет купить от 30 тысяч рублей до 25 миллионов рублей в одном выпуске.

Владелец ОФЗ имеет право на досрочное гашение спустя один год владения облигациями, но тогда доход будет значительно ниже, чем по истечении трех лет. Расчет по ним предусмотрен каждые полгода. Реализация облигаций будет осуществляться в крупнейших банках – в Сбербанке и ВТБ24.

По планам, с каждым годом процент выплат будет возрастать: с 7,5 до 10,5 процентов. Стоит отметить, что платить придется и банковскую комиссию, которая, как надеются власти, будет невысокой. Минимум за ценную бумагу придется выложить 30 тысяч рублей.

3
А это выгодно населению?

Расчет в основном сделан на владельцев банковских вкладов. По словам Силуанова, доходность трехлетних облигаций федерального займа для физлиц составит около 8,5% годовых и будет превышать доходность банковских депозитов и ОФЗ, которые уже обращаются на рынке. Также министр финансов добавил, что это будет очень надежный инструмент.

Но, по мнению экспертов, государственные облигации федерального займа проигрывают банковским депозитам и другим инструментам и поэтому не будут популярны. Инвесторам удобнее открыть депозит с учетом системы страхования вкладов.

"Думаю, что конкретно эти документарные ОФЗ, которые планируются к выпуску, будут не очень популярны <...> Я не вижу категорию населения, которая будет готова покупать ОФЗ в больших объемах", – выразил свое мнение газете "Известия" аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.

Выразила свои сомнения в спросе этих облигаций среди населения и специалист по управлению личными финансами и гендиректор компании "Персональный советник" Наталья Смирнова. Несмотря на свою надежность, ставка доходности ОФЗ говорит о том, что у государства нет жесткой потребности в деньгах. При определенных условиях ОФЗ могут оказаться менее выгодными, чем депозиты и корпоративные облигации.

 

 

 

 

 


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    Комментарии

    28.02.2017 17:08
    - гость -

    Россия конечно дураки богата, но чтобы они 20 миллиардов рублей отдали ... очень сомневаюсь.

    0  0
    28.02.2017 17:39
    Дядька

    Ну если решат зарплату выдать ими, всё возможно в нашем королевстве.

    0  0
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