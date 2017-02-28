Какие условия и какой срок действия у этих облигаций?

По информации Минфина, срок действия ОФЗ для физических лиц составит три года. Первые облигации поступят в банки в апреле. Общая сумма облигаций этого выпуска составит 20 миллиардов рублей. Каждый последующий выпуск будет происходить спустя шесть месяцев. При этом инвестор сможет купить от 30 тысяч рублей до 25 миллионов рублей в одном выпуске.

Владелец ОФЗ имеет право на досрочное гашение спустя один год владения облигациями, но тогда доход будет значительно ниже, чем по истечении трех лет. Расчет по ним предусмотрен каждые полгода. Реализация облигаций будет осуществляться в крупнейших банках – в Сбербанке и ВТБ24.

По планам, с каждым годом процент выплат будет возрастать: с 7,5 до 10,5 процентов. Стоит отметить, что платить придется и банковскую комиссию, которая, как надеются власти, будет невысокой. Минимум за ценную бумагу придется выложить 30 тысяч рублей.