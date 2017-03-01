Среда, 1 Март, 19:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,38
€ 61,54
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
28см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017 Крушение вертолета над Телецким озером
Вопрос дня



Что такое система страхования от безработицы и зачем ее хотят вернуть?

, ИА "Амител"
Как это работает и каким может быть размер страховых отчислений?


Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин считает, что России необходимо вернуться к системе страхования от безработицы. Свое предложение он озвучил, теперь дело за профсоюзами и представителями бизнеса. На чем основан алгоритм этой системы и будет ли это выгодно безработным, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что это за система страхования от безработицы?

Речь идет о том, что безработные в перспективе могут получать пособия не из федеральной казны (как это происходит сегодня), а за счет взносов работодателей. В России эта система работала с начала 1990-х по 2001 год. В стране существовал внебюджетный Фонд занятости, который пополнялся за счет взносов от фонда оплаты труда, которые составляли 1,5–2%.

Читайте также: Топилин считает, что в России нужно вернуть страхование от безработицы

Люди могли получать непрерывно выплату пособия на протяжении одного года, состоя на бирже труда. В случае, если человек снимался с учета, выплата осуществлялась в течение 18 месяцев. Но в любом случае сумма выплат не превышала лимита, положенного за год. Сегодня действует та же самая система выплат.

2
Чем страхование от безработицы отличается от того, как пособия выплачивают сегодня?
Разница заключается в источнике финансирования. В 90-е средства поступали из Государственного фонда занятости населения, который пополнялся за счет отчислений работодателей. Сегодня безработные получают социальные выплаты из федерального бюджета.
3
А отчислений работодателей хватит, чтобы покрыть затраты всех безработных?

Экономический смысл системы заключается в том, что она предполагает компенсацию в случае потери работы. При этом те, кто только начинает свой трудовой путь или возобновляет его после длительного перерыва, не подпадает под страховые пособия, но может рассчитывать на социальную помощь из бюджета.

В Министерстве труда делали расчеты, по которым вышло, что даже 1% отчислений из фонда зарплат было бы вполне достаточно, чтобы обеспечивать защиту тех, кто потерял работу, сообщил министр в интервью РБК. По его словам, 1% страховых взносов с зарплат — это порядка 200 млрд рублей в год. Сегодня на пособия тратится только около 40 млрд руб. Значит, страховые пособия по безработице были бы существенно выше текущих, следует из слов министра. В 2016 году на выплату пособий по безработице из федерального бюджета был выделен 41 млрд руб., в 2017 году запланировано 43 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства и закона о бюджете на 2017–2019 годы.

4
Через сколько может произойти смена модели?
По прогнозам Максима Топилина, это произойдет не раньше чем через 7-10 лет. Главная проблема сейчас заключается в том, где найти долю страховых средств, которая позволит обеспечить замещение федеральных денег.

 

 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    1.03.2017 17:17
    Дядька

    Мне эта шняга не запомнилась, не значит ли это, что она шняга?

    0  0
    1.03.2017 17:35
    Оптимист

    Это очередной скрытый налог на работодателей !

    0  0
    1.03.2017 17:38
    - гость -

    ну еще меньше будут официально платить

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < март 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31      
    18:44
    В Кремле объяснили национализацию предприятий в ДНР и ЛНР поведением Киева 1
    18:26
    Мошенники заменили деньги пенсионеров в Барнауле купюрами "банка приколов" 0
    18:07
    Алтайский край получит более 5,5 млрд руб. в качестве федеральных субсидий 0
    17:50
    Алтайский край может предложить инвесторам много площадок – губернатор 4
    17:34
    Навстречу теплу: как в Барнауле прошел первый день весны. Фоторепортаж 0
    17:22
    Снег обрушился на автоподъемник в Барнауле – очевидцы. Фото 2
    17:16
    Кобзон поддержал идею Милонова бойкотировать "Евровидение-2017" 10
    17:07
    Что такое система страхования от безработицы и зачем ее хотят вернуть? 3
    16:51
    Губернатор Карлин надеется на умеренный рост турпотока в Алтайский край 2
    16:37
    Первый полноразмерный макет новейшего бомбардировщика создали в России 11
    16:26
    Барнаульские пожарные провели соревнования по проведению спасательных работ 1
    16:14
    Дело Денисова закрыли от СМИ, но это не точно: что говорят в суде? 2
    16:07
    80-летняя пенсионерка погибла в Новосибирской области под колесами МАЗа 8
    16:01
    Как люди восприняли идею перенести празднование Дня защитника Отечества? 7
    15:53
    Стоп-кадр. Чтобы крышу не снесло 2
    15:41
    Можно ли ходить на кладбище во время Великого поста? 6
    15:32
    Первый день весны в гифках 1
    15:23
    Путин ответил на претензии из-за царапин на допинг-пробах россиян 25
    15:14
    Опрос Amic.ru: нужно ли переносить День защитника Отечества? 9
    15:03
    Ребенок в Кузбассе погиб, упав с крыши завода 3
    14:50
    Гостями "Шукшинских дней на Алтае" станут Дмитрий Дюжев и Федор Добронравов 11
    14:37
    Алтайская пенсионерка стала "блогером от Бога" в Instagram 5
    14:28
    Число жителей Алтая, претендующих на дальневосточный гектар, выросло вдвое 10
    14:14
    Цементному заводу на Алтае ограничили подачу электричества из-за долгов 4
    14:08
    Благотворительность и нищета: зачем олимпийские чемпионы продавали медали? 5
    13:50
    Милонов призвал Первый канал бойкотировать "Евровидение-2017" 13
    13:36
    Как держать палочки и что ими нельзя делать за столом? Инфографика 9
    13:25
    40 человек эвакуировали из барнаульской пятиэтажки, где загорелся подвал 32
    13:16
    Трамп заявил о готовности США найти новых друзей в мире 9
    13:07
    Зачем в Госдуме хотят перенести День защитника Отечества? 37
    12:58
    Судебный процесс над бывшим вице-губернатором Денисовым закрыли от СМИ 11
    12:40
    Свидание барнаульцев после интернет-знакомства завершилось кражей планшета 6
    12:26
    Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях 14
    12:14
    Волонтеры ведут поиски пропавшего без вести жителя Белокурихи 3
    12:04
    Российские банки смогут распознавать клиентов по лицу и голосу – СМИ 15
    11:56
    Барнаул впервые за пять лет пережил сокращение численности населения 29
    11:33
    Пользователей "ВКонтакте" испугали слухи о закрытии соцсети 9
    11:28
    Житель Алтайского края украл у односельчанки шестимесячного поросенка 7
    11:14
    Новые требования к розничной торговле лекарствами вступают в силу в России 0
    11:06
    Власти Барнаула объявили о приеме предложений от горожан по ремонту дорог 31
    11:00
    "Веселый рокер": игра от Amic.ru и Нашего Радио 6
    10:58
    Построй мечту: проект "Стройберга" и Amic.ru
    Как построить дом и какой материал выбрать?
    10:51
    Какого числа будет Вербное воскресенье в 2017 году? 0
    10:40
    Портал Amic.ru приносит извинения за проблемы в работе сайта 48
    10:32
    Представители Европарламента и Совет ЕС одобрили отмену виз для украинцев 13
    10:30
    Большие конные бега пройдут на барнаульском ипподроме 0
    10:26
    Кроссовер протаранил легковушку в Барнауле. Фото 1
    10:23
    При каких обстоятельствах нельзя заразиться ВИЧ? 16
    10:11
    Загоревшийся автомобиль тушили в Барнауле семь пожарных 1
    10:00
    Этапы производства растительного масла. Инфографика 4
    09:52
    Американский онлайн-кинотеатр Netflix покажет шесть российских сериалов 1
    09:37
    Следующее поколение iPhone лишится фирменного разъема Lightning 0
    09:30
    СК "Сибирия" активно застраивает исторический центр Барнаула 12
    09:21
    Глава Ростуризма призвал регионы снижать цены на отдых в РФ 6
    09:09
    ФАС возбудила дело против Минздрава 0
    09:00
    Ночь распродаж от автоцентра АНТ пройдет в Барнауле 1
    08:39
    Первый день весны начался в Барнауле с семибалльных пробок 0
    08:19
    Медведев призвал готовиться жить под санкциями "неопределенно долго" 50
    07:47
    Какие сытные и вкусные японские блюда можно готовить в Великий пост? 12
    07:35
    Бойцы Сибири сражались в Барнауле за Кубок Героя СССР Константина Павлюкова 1
    07:26
    Алтайские власти просят отложить оптимизацию сельских школ до 2018 года 15
    07:03
    "Весенний плейлист": лучшие песни о долгожданном времени года к 1 марта 0
    06:45
    Трехкомнатную квартиру с колоннами продают в Барнауле за 8 млн рублей. Фото 31
    06:26
    Кому нельзя соблюдать полноценный пост? 9
    06:01
    Цены на яйца в Алтайском крае взяли под контроль перед Пасхой 1
    05:08
    Первый день весны в Алтайском крае пройдет в условиях плюсовой температуры 0
    02:21
    Падение крупного астероида на Землю убьет миллионы людей – ученые 11
    01:21
    Ученые рассказали, почему важно спать по ночам 2
    00:04
    Гигантская обезьяна приходит в ярость в новом трейлере "Кинг Конга" 0

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.