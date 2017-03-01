Что это за система страхования от безработицы?

Речь идет о том, что безработные в перспективе могут получать пособия не из федеральной казны (как это происходит сегодня), а за счет взносов работодателей. В России эта система работала с начала 1990-х по 2001 год. В стране существовал внебюджетный Фонд занятости, который пополнялся за счет взносов от фонда оплаты труда, которые составляли 1,5–2%.

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Люди могли получать непрерывно выплату пособия на протяжении одного года, состоя на бирже труда. В случае, если человек снимался с учета, выплата осуществлялась в течение 18 месяцев. Но в любом случае сумма выплат не превышала лимита, положенного за год. Сегодня действует та же самая система выплат.