Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин считает, что России необходимо вернуться к системе страхования от безработицы. Свое предложение он озвучил, теперь дело за профсоюзами и представителями бизнеса. На чем основан алгоритм этой системы и будет ли это выгодно безработным, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Речь идет о том, что безработные в перспективе могут получать пособия не из федеральной казны (как это происходит сегодня), а за счет взносов работодателей. В России эта система работала с начала 1990-х по 2001 год. В стране существовал внебюджетный Фонд занятости, который пополнялся за счет взносов от фонда оплаты труда, которые составляли 1,5–2%.
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Люди могли получать непрерывно выплату пособия на протяжении одного года, состоя на бирже труда. В случае, если человек снимался с учета, выплата осуществлялась в течение 18 месяцев. Но в любом случае сумма выплат не превышала лимита, положенного за год. Сегодня действует та же самая система выплат.
Экономический смысл системы заключается в том, что она предполагает компенсацию в случае потери работы. При этом те, кто только начинает свой трудовой путь или возобновляет его после длительного перерыва, не подпадает под страховые пособия, но может рассчитывать на социальную помощь из бюджета.
В Министерстве труда делали расчеты, по которым вышло, что даже 1% отчислений из фонда зарплат было бы вполне достаточно, чтобы обеспечивать защиту тех, кто потерял работу, сообщил министр в интервью РБК. По его словам, 1% страховых взносов с зарплат — это порядка 200 млрд рублей в год. Сегодня на пособия тратится только около 40 млрд руб. Значит, страховые пособия по безработице были бы существенно выше текущих, следует из слов министра. В 2016 году на выплату пособий по безработице из федерального бюджета был выделен 41 млрд руб., в 2017 году запланировано 43 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства и закона о бюджете на 2017–2019 годы.
Комментарии
Мне эта шняга не запомнилась, не значит ли это, что она шняга?
Это очередной скрытый налог на работодателей !
ну еще меньше будут официально платить