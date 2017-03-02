Когда празднуется Благовещение в 2017 году?

В этот день православные вспоминают, как архангел Гавриил явился Деве Марии и принес ей весть о том, что через нее родится в мир Спаситель.

1 Когда празднуется Благовещение? Благовещение всегда отмечают 7 апреля. Это непреходящий праздник, он относится к числу двунадесятых праздников, или Богородичных. Они посвящены событиям жизни Пресвятой Девы Марии.