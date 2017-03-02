Новый регламент по надзору за дорожным движением может начать действовать в России с 1 апреля, сообщает "Российская газета". Если документ, который уже прошел процедуру независимой экспертизы, утвердят, водителей и сотрудников ДПС и ГИБДД ждет ряд серьезных изменений. Каких именно, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Да! Сотрудники ГИБДД получат возможность определять размер штрафа, основываясь на материальном достатке человека и социальных характеристиках. То есть во внимание будут брать:
- возраст;
- место проживания (город или село);
- семейное положение;
- имущественное положение.
Отметим, что сейчас такой нормы в регламенте нет, богатым и бедным назначают штрафы одинакового размера.
Кстати, регламент предусматривает внесение изменений и в этом вопросе. Впервые документально будет закреплен алгоритм поведения сотрудника полиции при попытке уговорить инспектора "закрыть глаза" на алкогольное опьянение водителя или пересечение двойной сплошной.
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По новым правилам, если автомобилист предложил автоинспектору взятку, то инспектор должен уведомить МВД о поступившем ему предложении по специальной форме.
В этом направлении правоведы Министерства внутренних дел тоже провели работу. Теперь водители будут иметь право при составлении протокола оценивать представленные автоинспекторами доказательства, к примеру, посмотреть видеозапись с регистратора. Кроме того, нарушителю ПДД разрешат даже ставить под сомнение и приводить контраргументы при разбирательствах с остановившим его инспектором. При этом сотрудник полиции, как отмечается в регламенте, обязан будет "тщательно и всесторонне" их проверить.
А вот скручивать номера с транспортных прав сотрудники больше не смогут. Также регламент учел изменения, связанные с ОСАГО. Теперь водители смогут предъявлять распечатку электронного полиса "автогражданки".
Комментарии
Сотрудники ГИБДД получат возможность определять размера штрафа, а с какого перепугу сотрудник гибдд определяет размер штрафа, у нас этим вроде пока суд занимается.
Лохастые щяс забложат.
Вот бы ещё налог прогрессивный ввели...
Без цветовой дифференциации штанов не обойтись - тогда без суда можно...
"Сотрудники ГИБДД получат возможность определять размер штрафа" Всё сейчас сотрудники хорошо заживут. В нашей стране делается всё для роста коррупции.
Друзья и знакомые сотрудников сразу станут малоимущими с минимальными штрафами. А ты, чужой, если не понял намек и не дал на лапу, сразу получишь максимальный штраф.
Ребят, а нигде более подробно не расписаны изменения? не видели?