А что насчет взяток на дороге?

Кстати, регламент предусматривает внесение изменений и в этом вопросе. Впервые документально будет закреплен алгоритм поведения сотрудника полиции при попытке уговорить инспектора "закрыть глаза" на алкогольное опьянение водителя или пересечение двойной сплошной.

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По новым правилам, если автомобилист предложил автоинспектору взятку, то инспектор должен уведомить МВД о поступившем ему предложении по специальной форме.