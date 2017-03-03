Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новый фильм, главным героем которого стал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Каким аспектам было посвящено расследование "Он вам не Димон. Тайная империя Дмитрия Медведева", читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

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О чем фильм?

Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждает, что премьер-министр Дмитрий Медведев сумел благодаря коррупции стать одним из самых богатых людей в России. В фильме "Он вам не Димон. Тайная империя Дмитрия Медведева", который в интернете получил название "Димонгейт", Навальный рассказывает, что Медведев владеет несколькими усадьбами по всей России, яхтами, квартирами, агрокомплексом и винодельнями в России и Италии.

Согласно данным расследования фонда борьбы с коррупцией, Медведев владеет старинной усадьбой Миловка в Плесе. На территории резиденции есть особняк XVIII века, современный дом с бассейном, три вертолетные площадки, лыжный склон и яхтенный пирс. Также в списке значатся Агрокомплекс "Мансурово" в Курской области в 27 тысяч гектаров земли и тремя тысячами голов КРС, а еще особняк графа Кушелева-Безбородко. В общей сложности в фильме речь идет о десяти объектах недвижимости. Их достопримечательности презентуют на видео с помощью квадрокоптера. Достичь этих высот ему якобы удалось через подставные фонды и доверенных лиц. Все имущество оформлено на некоммерческие и благотворительные фонды и управляется близкими к премьер-министру людьми, его однокурсниками и родственниками.