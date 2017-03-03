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"Он вам не Димон": о чем фильм Навального "Тайная империя Дмитрия Медведева"?

, ИА "Амител"
Фонд Алексея Навального опубликовал расследование о "коррупционной империи" премьер-министра Медведева


Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новый фильм, главным героем которого стал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Каким аспектам было посвящено расследование "Он вам не Димон. Тайная империя Дмитрия Медведева", читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
О чем фильм?
Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждает, что премьер-министр Дмитрий Медведев сумел благодаря коррупции стать одним из самых богатых людей в России. В фильме "Он вам не Димон. Тайная империя Дмитрия Медведева", который в интернете получил название "Димонгейт", Навальный рассказывает, что Медведев владеет несколькими усадьбами по всей России, яхтами, квартирами, агрокомплексом и винодельнями в России и Италии.
Согласно данным расследования фонда борьбы с коррупцией, Медведев владеет старинной усадьбой Миловка в Плесе. На территории резиденции есть особняк XVIII века, современный дом с бассейном, три вертолетные площадки, лыжный склон и яхтенный пирс. Также в списке значатся Агрокомплекс "Мансурово" в Курской области в 27 тысяч гектаров земли и тремя тысячами голов КРС, а еще особняк графа Кушелева-Безбородко. В общей сложности в фильме речь идет о десяти объектах недвижимости. Их достопримечательности презентуют на видео с помощью квадрокоптера. Достичь этих высот ему якобы удалось через подставные фонды и доверенных лиц. Все имущество оформлено на некоммерческие  и благотворительные фонды и управляется близкими к премьер-министру людьми, его однокурсниками и родственниками.
2

Как отреагировал Медведев?

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подчеркнула, что этот фильм носит "ярко выраженный предвыборный характер". "Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", – заявила пресс-секретарь ТАСС.

 

3
О ком еще Навальный делал фильмы?
Известный оппозиционер не один раз выпускал картины про российских политических деятелей, где рассказывал якобы о коррупционных схемах. Так, в прошлом году особый резонанс вызвал фильм Фонда борьбы с коррупцией "Чайка".

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    Комментарии

    3.03.2017 10:14
    - гость -

    Также в списке значатся Агрокомплекс "Мансурово" в Курской области в 27 тысяч гектаров земли и тремя тысячами голов КРС --- ну хоть что-то позитивное

    0  0
    3.03.2017 10:16
    ГЫ

    НИКОГДА обычный народ в РФ не будет жить хорошо. В огромной многонациоанльной стране огромное кол-во проблем. Решать их без помощи коррупции не реально. Например, как бы вы решили чеченскую проблему?

    0  0
    3.03.2017 10:25
    - гость -

    а Медведев на выборы что-ли собрался?

    0  0
    3.03.2017 10:25
    Anarchy

    Чеченскую можно было решить только наземными спец операциями с физическим уничтожением всех боевиков, работой Спецслужб на выявление главарей и финансирования, а потом и их уничтожения по методу Израильских спецслужб. Но это никому не нужно, проще было купить Кадырку с его головорезами.

    0  0
    3.03.2017 10:26
    Остин Пауэрс

    Отсюда что следует? Во- первых. Они не боятся. Ни мирового сообщества, это раз, ни собственного народа, это два. Они уверены, что мир воевать не будет. Проверили в Грузии и в Украине. А свой же народ задавлен, в том числе кредитами, которые у них же и занимает. Они живут в новой реальности, ими же созданной. И они не ёб""утые, как многие говорят. Нет, их беспредельный всепроникающий, разъедающий цинизм и бесчеловечный прагматизм как раковая опухоль доедают здоровые клетки организма когда-то великого народа, заставляя одну руку выворачивать братскую другую и выдёргивать, не вытирая ноги.

    Во-вторых .Чтобы управлять этими продемонстрированными в фильме активам, прикрывать их от постороннего глаза, поддерживать на плаву, и, хотя бы, периодически объезжать, нужно колоссальное количество свободного времени, сил и ресурсов, в том числе трудовых, человеческих. Разве есть время для занятий чем-то другим, например, экономикой России? Вряд ли.

    0  0
    3.03.2017 10:29
    Земляк

    Ничего нового не показал. Каждый здравомыслящий в России человек понимает что этот тандем Медведев-Путин давно в наглую обкрадывают нашу любимую Родину, а мы им в ответ хлопаем в ладоши. Радуйтесь нищеброды, МедвеПуты, наше всё.

    0  0
    3.03.2017 10:33
    - гость -

    Остин Пауэрс 3 марта 2017 г. 10:26 Отсюда что следует? ни собственного народа, это два. Они уверены, что мир воевать не будет

    --- так называемый мир с нами воюет. начиная с первой чеченской и лорда джадда из ОБСЕ

    0  0
    3.03.2017 10:33
    Anarchy

    Путинская неофеодальная система, замешанного на тотальном экономическом криминале, это слёзы России, причём, кровавые в будущем

    0  0
    3.03.2017 10:34
    - гость -

    Земляк, ну что, деньги пополнил на телефоне? из мерседеса еще не выгнали, живешь в нем?

    0  0
    3.03.2017 10:34
    - гость -

    Интересно, в тех же Штатах, которые тут сильно и часто ругают, что бы произошло после публикации такого материала?

    0  0
    3.03.2017 10:37
    - гость -

    В любой приличной стране такое расследование - ГАРАНТИРОВАННАЯ ОТСТАВКА.

    0  0
    3.03.2017 10:37
    гость

    кто бы сомневался. Вы посмотрите на его курчавые волосы., брат единственный с единственной теткой с детства живут в "проклятой" Америке. А его высказывания, которые он говорил от души народу, все это у него на уровне подсознания и говорит о том, как он "любит" русский народ. Вот очередная страшилка, что санкции -это почти навечно. А ты что делаешь, чтобы народу лучше жилось?! За такой срок Китай стал самой мощной державой, потому что там за такое богатство давно бы к высшей мере приговорили. А у нас сейчас Навального заплюют и ..."лишь бы не было войны"....

    0  0
    3.03.2017 10:46
    - гость -

    Фильм Навальный сделал мощный, но я сомневаюсь, что этот фильм взорвет общество. И не только потому, что узнает о нем все равно меньшая часть населения. А еще и потому, что миллионы наших сограждан сами хотели бы так жить, и жить так, не благодаря своим талантам и предприимчивости, а чтобы иметь власть, и иметь все, что эта власть может дать в нашей стране. А дать она может все, что угодно – была бы фантазия и наглость А.Орехъ

    Согласен полностью, добавить не чего.

    0  0
    3.03.2017 10:48
    - гость -

    миллионы наших сограждан сами хотели бы так жить, и жить так, не благодаря своим талантам и предприимчивости, а чтобы иметь власть, и иметь все, что эта власть может дать в нашей стране.

    То есть Навальный не имеет такого желания?

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