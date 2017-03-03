Районы Алтайского края на выходных будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная, малооблачная, днем солнечная погода, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Ночью столбики термометров покажут от -5 до -15 градусов, в предгорьях чуть холоднее – до -18. Зато днем будет по-настоящему весенняя погода – ожидается от -5 до +3 градусов. И с каждым днем будет теплеть на 1-2 градуса.

Синоптики также прогнозируют слабые гололедные явления – следствие морозных ночей и плюсовых температур в светлое время суток.