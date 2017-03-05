Как возник этот праздник?

Праздник Торжество Православия возник в 843 году и посвящен победе иконопочитания над ересью иконоборчества. Дело в

том, что в седьмом веке среди христиан появилось течение иконоборчества. Это люди, которые уничтожали иконы и подвергали гонениям тех, кто почитал святые образы. Утверждается, что иконоборцы по отношению к иконопоклонникам зверствовали даже больше, чем язычники. Они руководствовались изречением "Не сотвори себе кумира.." И только спустя полтора столетия после церковного собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание в Византийской Империи, гонения прекратились. После собора императрица Феодора устроила церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого поста. Тогда же она сказала: “Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!”

Патриарх Константинопольский Мефодий тогда установил особое праздничное богослужение. Так появилось празднование и особый чин, который мы сегодня знаем, как Торжество Православия . В России чин Торжества Православия был введён в XIV веке.