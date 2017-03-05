Праздник Торжества Православия отмечает Русская церковь в первое воскресенье Великого Поста. Разбираемся, что это за день и чему он посвящен.
Праздник Торжество Православия возник в 843 году и посвящен победе иконопочитания над ересью иконоборчества. Дело в
том, что в седьмом веке среди христиан появилось течение иконоборчества. Это люди, которые уничтожали иконы и подвергали гонениям тех, кто почитал святые образы. Утверждается, что иконоборцы по отношению к иконопоклонникам зверствовали даже больше, чем язычники. Они руководствовались изречением "Не сотвори себе кумира.." И только спустя полтора столетия после церковного собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание в Византийской Империи, гонения прекратились. После собора императрица Феодора устроила церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого поста. Тогда же она сказала: “Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!”
Патриарх Константинопольский Мефодий тогда установил особое праздничное богослужение. Так появилось празднование и особый чин, который мы сегодня знаем, как Торжество Православия . В России чин Торжества Православия был введён в XIV веке.
Читайте также: Календарь питания в Великий пост – 2017. Инфографика
Действительно, чин анафематствования занимает в этой службе очень важное место. Анафема провозглашается всем, кто совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.
Интересно, что к XVIII веку в чин Торжества Православия входили до 4 000 имён людей, объявленных еретиками. И все эти имена священник должен был зачитывать во время службы. В 1767 году архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил отредактировал чин Торжества Православия, и исключил из него многие имен. В 1801 году чин был вновь сокращен. С этого момента в нём стали только перечисляться ереси, без упоминания имён еретиков.
Читайте также: "Не будьте лицемерами": как православным правильно соблюдать Великий пост?
Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017
Комментарии