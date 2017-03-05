Воскресенье, 5 Март, 04:28

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,91
€ 61,99
Brent
$ 51,5
-6°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Великий пост – 2017
Вопрос дня



Торжество Православия: что это за праздник и в чем его смысл?

, ИА "Амител"
Что нужно знать о празднике Торжество Православия?


Праздник Торжества Православия отмечает Русская церковь в первое воскресенье Великого Поста. Разбираемся, что это за день и чему он посвящен.

1
Как возник этот праздник?

Праздник Торжество Православия возник в 843 году и посвящен победе иконопочитания над ересью иконоборчества. Дело в

том, что в седьмом веке среди христиан появилось течение иконоборчества. Это люди, которые уничтожали иконы и подвергали гонениям тех, кто почитал святые образы. Утверждается, что иконоборцы по отношению к иконопоклонникам зверствовали даже больше, чем язычники. Они руководствовались изречением "Не сотвори себе кумира.." И только спустя полтора столетия после церковного собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание в Византийской Империи, гонения прекратились. После собора императрица Феодора устроила церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого поста. Тогда же она сказала: “Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!”

Патриарх Константинопольский Мефодий тогда установил особое праздничное богослужение. Так появилось  празднование и  особый чин, который мы сегодня знаем, как Торжество  Православия . В России чин Торжества Православия был введён в XIV веке.

2
Что значит этот праздник сегодня?
Праздник Торжества Православия – это торжество церкви не только над иконоборцами, а торжество над всеми когда только существовавшими ересями и расколами. В этот день в церквях идут особые службы, в которых утверждаются все догматы и постановления семи Вселенских Соборов.

Читайте также: Календарь питания в Великий пост – 2017. Инфографика

3
А как связано с эти днем анафемствование?

Действительно, чин анафематствования занимает в этой службе очень важное место.  Анафема  провозглашается всем, кто совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.

Интересно, что к XVIII веку в чин Торжества Православия входили до 4 000 имён людей, объявленных еретиками. И все эти имена священник должен был зачитывать во время службы. В 1767 году архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил отредактировал чин Торжества Православия, и исключил из него многие имен. В 1801 году чин был вновь сокращен. С этого момента  в нём стали только перечисляться ереси, без упоминания имён еретиков.

4
Предать анафеме – значит проклясть и отлучить от церкви навсегда?
Нет, и это очень важно понять: предать анафеме не значит проклясть. И также это не значит, что человек отлучен от церкви навсегда.  Если грешник покаялся, либо появились достаточные для этого основания, анафема может быть снята. Также ее могут снять и после смерти.
5
Как отмечают Торжество Православия?
В субботу вечером в храмах начинаются праздничные богослужения, которые переходят во всенощное бдение. В конце читается син анафематствования Торжества Православия. После завершении литургии в центре храма устанавливают иконы Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Они напоминают, что Божья любовь настолько велика, что все люди имеют возможность служить Богу. После этого читается чин и служиться молебен. Добавлю, в честь данного праздника была создана икона Торжества Православия.

Читайте также: "Не будьте лицемерами": как православным правильно соблюдать Великий пост?

6
Что значит неделя Торжества Православия для верующего?
Праздник Торжества Православия приходится на первую седмицу Великого поста – одну из самых строгих. И если человек стал соблюдать каноны поста, стал больше молиться и ограничивать себя в своих желаниях, то это уже можно личным Торжеством веры, так как все усилия такого человека в итоге приводят к торжеству добра и жизни во Христе.

 

 

 

 

Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < март 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31      
    02:34
    Торжество Православия: что это за праздник и в чем его смысл? 0
    23:03
    Российский мультфильм "Смешарики" вышел в прокат в Америке 1
    22:04
    Смотрим, каким танцем отметила бабушка в США свой 100-летний юбилей 0
    21:05
    Ученые: в 2050 году Британия будет самой населенной страной в Европе 1
    20:04
    Америка планирует изымать детей у нелегальных мигранток из Мексики 0
    19:28
    Лыжник Устюгов сбрил бороду, которую отращивал из-за суеверия 0
    19:01
    Сотрудники ДПС на Алтае помогли иностранцу вытащить "Мерседес" из кювета 2
    18:44
    Шестилетняя девочка в Татарстане выпала с окна девятого этажа и выжила 0
    18:26
    Поклонская сообщила о замироточившем бюсте Николая II в Крыму 4
    18:02
    Барнаулец выиграл больше трех миллионов рублей в лотерею 0
    17:30
    Кристина Обрбакайте прокомментировала перенос концерта в Киеве 1
    17:03
    Температура до -20 градусов опустится на Алтае в ночь на 5 марта 6
    16:31
    Россия может запретить ввоз в страну определенных товаров 6
    16:05
    Украина ввела санкции против чиновников Крыма и депутатов Госдумы 4
    15:30
    Альпинистка сорвалась со скалы на Байкале во время соревнований 3
    15:05
    Португалия признала голодомор геноцидом украинского народа 18
    14:35
    Росстат: производство водки в январе в России выросло на 66,2% 29
    14:04
    Посольство России в курсе задержания россиян в Шри-Ланке 0
    13:32
    Грузовик, перевозивший белых тигров попал в ДТП на Урале, водитель сбежал 5
    13:02
    Подростка из поселка Тальменка разыскивают на Алтае и в соседнем регионе 5
    12:36
    Массовое захоронение детей нашли в Ирландии 0
    12:02
    Зима вернулась: водители предупреждают о плохой видимости на трассах Алтая 0
    11:32
    Шварценеггер ушел из реалити-шоу, которое ранее вел Трамп 2
    11:03
    Глава ДНР объявил торговую блокаду Киеву 39
    10:38
    Генерал Милюхин, раненный в Сирии, находится в реанимации в Москве 7
    10:06
    Карту России без Крыма могут запретить использовать в рекламе 18
    09:33
    Ангела Меркель и Дональд Трамп встретятся 14 марта 2
    09:12
    Концерт Кристины Орбакайте отменили в Киеве из-за военной агрессии 21
    08:31
    Трамп разместил в Твиттере фото Путина и Чака Шумера 12
    08:14
    Семь пожарных тушили полыхающий жилой дом в Бийске 0
    07:34
    После ЧП в "Галактике" застройщики проводят новую экспертизу проектов домов 13
    07:03
    Квартиру с двумя санузлами и лоджиями продают в Барнауле за 9,5 млн рублей 7
    06:01
    Цены в Алтайском крае растут в разы медленнее, чем в прошлом году – власти 18
    05:09
    Солнце и потепление до +6 градусов обещают в Алтайском крае 4 марта 2
    04:04
    Можно ли заниматься спортом в пост? 25
    03:08
    Фильм в 3D снимут по роману министра Мединского "Стена" 2
    02:07
    Актриса Джейн Фонда призналась, что в детстве ее изнасиловали 0
    01:01
    Шутка двух маленьких мальчиков умилила интернет 4
    00:07
    Праздник удался: 120 гостей сбежали из ресторана, не оплатив счет 8
    23:03
    Презерватив, сообщающий о заболеваниях, изобрели в Великобритании 0
    22:06
    Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР 0
    21:05
    Захарова поведала послу США об опасности общения с дипломатами из России 0
    20:03
    Число долларовых миллионеров в России в прошлом году увеличилось на 10% 6
    19:50
    Настойку боярышника не будут продавать по рецептам – СМИ 0
    19:28
    Барнаульцев 4 марта ждут на продовольственных ярмарках 0
    19:09
    Коротко о главном: банкротство "Тальменка-Банка", проверка ДАРа и "Ашан"
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 марта
    18:54
    Как барнаульцам провести первые мартовские выходные в 2017 году? 0
    18:47
    Барнаульцев зовут принять участие в новом сезоне "Битвы экстрасенсов" 0
    18:34
    Министр Топилин предложил продлить программу маткапитала еще на пять лет 0
    18:19
    Рособрнадзор оставил без лицензии сразу четыре вуза 0

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.