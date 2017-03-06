Понедельник, 6 Март, 12:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Планируете ли вы поздравлять женщин 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,91
€ 61,99
Brent
$ 51,5
-2°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Великий пост – 2017
Вопрос дня



Что такое крафтовая продукция и чем она отличается от аналогичных товаров?

, ИА "Амител"
Слово крафт сейчас стало трендовым. Его люди приписывают и к джинсам, и к помидорам, и к лимонаду


На днях мы всей редакцией решили заказать блюда японской кухни. Изучая меню, наткнулись на "крафтовые роллы" и удивились. Крафтовое пиво, крафтовый хлеб, крафтовые бургеры сегодня предлагают потребителям в России. Многие считают, что "крафтовый" – это знак уникальности того или иного продукта. Так ли это, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое "крафтовый"?
Слово "крафт" корнями уходит в английский язык и дословно переводится как "ремесло" или "умение". Термин "крафтовое пивоварение" был предложен в XXI веке Объединением американских пивоваров. Производить крафтовое пиво могли только небольшие, традиционные пивоварни. Плюс ко всему ¾ капитала должны были находиться в собственности, что подтверждало их независимость. 
2
Чем крафтовое пиво отличается от другого?

Настоящее крафтовое пиво варится в частных мини-пивоварнях и ориентировано на небольшую аудиторию. Продукция на таких пивоварнях должна выпускаться по традиционной технологии. Допускается применение нестандартного сырья только для улучшения некоторых стадий процесса. При этом никаких добавок, которые могли бы снизить себестоимость продукта, быть не должно.

В связи с этим цена крафтового пива значительно выше, чем другой аналогичной продукции, произведенной на пивоваренных заводах.

Подчеркнем, что крафтовое пиво – это условное название, но не новый сорт пенного напитка. Сорта у него тоже есть. Самые популярные носят названия "Пэйл эль", "Индийский пэйл эль", "Барливайн" и другие.

3
Какую еще продукцию называют крафтовой?
В России прилагательное "крафтовое" применяют к товарам, которые изготавливаются маленькими партиями, чаще всего вручную. При этом покупателям гарантируют высочайшее качество и уникальность товара, так как небольшой объем производства позволяет контролировать каждую единицу товара.

Читайте также: Это важно: на что обратить внимание при покупке алкоголя?

Сегодня это слово стало очень модным, и его используют для выделения эксклюзивных категорий товара. Так появились крафтовый виски, крафтовый джин. Появились крафтовые пекарни и колбасы. Например, производители крафтового хлеба говорят, что они пекут натуральный хлеб, без примесей, приготовленный из натуральных ингредиентов с использованием ручного труда, а его отличительной особенностью является то, что он не покроется плесенью.
Раньше было принято продвигать свою продукцию как экологически чистую, а теперь — как крафтовую. Этим успешно пользуются маркетологи, легко меняя прилагательные "дизайнерский" и "эксклюзивный" на "крафтовый". Не всегда это уместно, но прямого запрета на это нет. Так появляются "крафтовый кофе", "крафтовый бургер", "крафтовые роллы" и другие "самоделки", цены на которые зачастую выше, чем "некрафтовых" товаров.

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    6.03.2017 10:12
    - гость -

    Короче, у нас об...манут по-любому, лишь бабла содрать с людей.

    0  0
    6.03.2017 10:15
    - гость -

    А наш БПЗ "варит" крафтовое пиво?

    0  0
    6.03.2017 10:17
    - гость -

    Если хлеб не плесневеет, значит в ни чего живого

    0  0
    6.03.2017 10:17
    - гость -

    Крафтовое молоко не киснет

    0  0
    6.03.2017 10:20
    - гость -

    Симпатичным женщинам сделаю крафтового ребенка. Ссылку на свое фото в соцсетях оставляйте ниже.

    0  0
    6.03.2017 10:22
    - гость -

    6.03.2017 10:20 - гость - Потом 18 лет содержать обоих. Стоит ли пара перепихонов этого?)

    0  0
    6.03.2017 10:23
    - гость -

    Какое содержание? Составим договор и все.))

    0  0
    6.03.2017 10:31
    - гость -

    "крафт"="самоделка". Зас*али язык донельзя, чтобы умными казаться, недоумки.

    0  0
    6.03.2017 10:32
    Filin

    про хлеб улыбнуло. Чем ручной замес от замеса в тестомесе отличается - а ничем. Маленькая пекарня в пару-тройку печек абсолютно может обеспечить качество. Нет, кому нравится, могут по 100500 р у Стерлигова покупать)))) И отсутствие плесени при хранении - отнюдь не показатель. Вот по пиву согласен - массовость портит продукт.

    0  0
    6.03.2017 10:38
    - гость -

    Что такое крафтовая, да тоже самое что и фендибоберная! Британские ученые опытным путем установили, что хрен редьки не слаще

    0  0
    6.03.2017 10:52
    - гость -

    Ликбез для провинции.

    0  0
    6.03.2017 11:42
    - гость -

    Спасибо за учение, а то думал - зайти в "крафтовую" пивоваренку или нет, а теперь все понятно...

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < март 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31      
    12:13
    Ле Пен считает безосновательным называть Путина убийцей 3
    12:04
    Морозы и оттепель. Какая погода будет в Алтайском крае на этой неделе? 3
    12:00
    Главное it-событие бесплатно пройдет в Барнауле 0
    11:51
    Лидер рок-группы "Коррозия металла" сбежал из Черногории в Италию – СМИ 0
    11:40
    Как интересно барнаульцам провести свободное время с 6 по 10 марта? 0
    11:34
    Федеральные трассы на Алтае готовят к сложному паводку 0
    11:23
    Оригинальный буллит россиянина Кучерова вызвал восторг у болельщиков. Видео 8
    11:14
    Писатель и депутат Госдумы Шаргунов презентует новую книгу в Алтайском крае 1
    11:06
    Утверждено расписание госэкзаменов для школьников на 2017 год 0
    11:00
    Как выбрать профессиональное оборудование? 0
    10:51
    Bloomberg обновил топ-500 богатейших людей мира 12
    10:40
    Хоккейный клуб "Алтай" не пробился в плей-офф ВХЛ и завершил сезон 0
    10:36
    Названо расписание работы нового гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле 5
    10:30
    Как правильно выбрать квартиру при переезде? 0
    10:27
    Писатель и депутат от Алтая Сергей Шаргунов: "Имя моей партии – Россия" 13
    10:19
    "Жигули" на "Жигулях": барнаульцев удивила перевозка авто на крыше. Видео 4
    10:10
    Чем побаловать себя в Великий пост: видеорецепт испанского супа гаспачо 6
    10:08
    Что такое крафтовая продукция и чем она отличается от аналогичных товаров? 12
    10:04
    Барнаульский "Университет" продолжает борьбу за выход в Суперлигу 0
    09:50
    20 тонн лука не дали провезти в Алтайский край из Казахстана 2
    09:36
    Пассажир скончался в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" 0
    09:30
    Концерт легендарной группы "Пилот" пройдет в Барнауле 8 марта 3
    09:19
    СМИ сообщили о серьезной болезни Димы Билана 14
    09:13
    Производственное здание загорелось в Барнауле в ночь на 6 марта 0
    09:00
    "Алтайлес" объявляет о старте нового строительного сезона 0
    08:56
    Скончался актер Александр Кузнецов, сыгравший в "Балладе о солдате" 1
    08:39
    Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 6 марта 0
    08:30
    ТЦ "АКСИОМА": перезагрузка 9
    08:19
    Украинские радикалы сняли блокаду с железной дороги в Конотопе 1
    08:00
    ОДН что дышло: гендиректор БГЭС о новом начислении скандального норматива 14
    07:44
    Пройди тест к 8 марта и узнай, кто ты из героинь кино 9
    07:26
    Цены на квартиры в новостройках упали в Алтайском крае на 4,7% 0
    07:03
    Дом со спортзалом продают в экологически чистом районе Барнаула. Фото 10
    06:32
    Солнце и до +8 градусов обещают в Алтайском крае 6 марта 3
    06:01
    Три десятка чиновников во главе с Дугиным будут готовить Барнаул к 9 мая 3
    23:14
    Хоккеист Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы. Видео 0
    22:06
    Москвичка выпала из окна восьмого этажа, спасаясь от пожара 0
    21:13
    ДНР и ЛНР стали инициаторами режима прекращения огня в Донбассе 0
    20:18
    Подросток из Алтайского края спрыгнула на пути в метро Новосибирска. Видео 1
    19:57
    Открытие футбольного манежа "Темп" состоялось в Барнауле 1
    19:29
    Пушков прокомментировал предложение отправлять беженцев в Грузию из ЕС 0
    18:54
    Второй энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети 0
    18:28
    Кремль анонсировал встречу Путина с Нетаньяху и Эрдоганом 0
    17:57
    Новосибирца возмутили прыжки детей с третьего этажа в снег. Видео 2
    17:24
    20-градусные морозы ждут жителей Алтайского края в ночь на 6 марта 0
    16:52
    Срок полномочий премьер-министра Японии продлили до девяти лет 3
    16:28
    Обнаженный мужчина атаковал автомобиль скорой помощи в Новосибирске 2
    15:58
    Российских моряков освободили из плена нигерийских пиратов 0
    15:30
    ДТП с участием Lada Granta и КамАЗ произошло в Барнауле - очевидцы 1
    14:56
    Алтайский мед занял 22-ю строчку в сотне туристических брендов России 0
    14:29
    Пьяный водитель без прав врезался в машину с грудным ребенком в Барнауле 6
    13:52
    Подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек задержали в Туве 0
    13:26
    Грузовик упал на бок после столкновения с иномаркой в Барнауле 0
    12:58
    Журналистка Fox News займет должность представителя госдепартамента США 2
    12:27
    Спасатели нашли сирийского пилота разбившегося в Турции МиГ-21 29
    11:53
    Глава МИД Австрии предложил переселить беженцев из ЕС в Грузию 17
    11:28
    Жители Алтайского края сообщают о сильном тумане на автодорогах 1
    10:56
    Полицейские изъяли у жителя Троицкого района семь килограммов марихуаны 2
    10:29
    Вице-президент США потребовал от AP извиниться перед его супругой 2
    09:51
    Барнаульцы обсуждают водителя, проехавшего по "встречке". Видео 18
    09:23
    Белый дом собирается сократить финансовую помощь другим странам 20
    08:59
    19 пожарных тушили частный дом в Барнауле - МЧС 0
    08:25
    Радикалы заблокировали соединяющую Украину и Россию железную дорогу 17
    07:34
    То ли плакать, то ли смеяться: подборка знаменитых шуток товарища Сталина 160
    07:03
    Дом с теплыми полами и большим подвалом продают в Барнауле за 10,5 млн руб. 5
    06:32
    Тепло до +5 градусов и гололед прогнозируют в Алтайском крае на 5 марта 6
    06:01
    Обанкротившийся завод алюминиевого литья в Барнауле продают за 137 млн руб. 35
    05:04
    Между тираном и вождем народов: Сталин в фотографиях 16
    02:34
    Торжество Православия: что это за праздник и в чем его смысл? 5
    23:03
    Российский мультфильм "Смешарики" вышел в прокат в Америке 0
    22:04
    Смотрим, каким танцем отметила бабушка в США свой 100-летний юбилей 0
    21:05
    Ученые: в 2050 году Британия будет самой населенной страной в Европе 1
    20:04
    Америка планирует изымать детей у нелегальных мигранток из Мексики 0
    19:28
    Лыжник Устюгов сбрил бороду, которую отращивал из-за суеверия 2
    19:01
    Сотрудники ДПС на Алтае помогли иностранцу вытащить "Мерседес" из кювета 6
    18:44
    Шестилетняя девочка в Татарстане выпала с окна девятого этажа и выжила 0
    18:26
    Поклонская сообщила о замироточившем бюсте Николая II в Крыму 9
    18:02
    Барнаулец выиграл больше трех миллионов рублей в лотерею 0
    17:30
    Кристина Обрбакайте прокомментировала перенос концерта в Киеве 1
    17:03
    Температура до -20 градусов опустится на Алтае в ночь на 5 марта 8
    16:31
    Россия может запретить ввоз в страну определенных товаров 7
    16:05
    Украина ввела санкции против чиновников Крыма и депутатов Госдумы 4
    15:30
    Альпинистка сорвалась со скалы на Байкале во время соревнований 3
    15:05
    Португалия признала голодомор геноцидом украинского народа 18
    14:35
    Росстат: производство водки в январе в России выросло на 66,2% 30
    14:04
    Посольство России в курсе задержания россиян в Шри-Ланке 0
    13:32
    Грузовик, перевозивший белых тигров попал в ДТП на Урале, водитель сбежал 5
    13:02
    Подростка из поселка Тальменка разыскивают на Алтае и в соседнем регионе 5
    12:36
    Массовое захоронение детей нашли в Ирландии 0
    12:02
    Зима вернулась: водители предупреждают о плохой видимости на трассах Алтая 0
    11:32
    Шварценеггер ушел из реалити-шоу, которое ранее вел Трамп 2
    11:03
    Глава ДНР объявил торговую блокаду Киеву 42
    10:38
    Генерал Милюхин, раненный в Сирии, находится в реанимации в Москве 7
    10:06
    Карту России без Крыма могут запретить использовать в рекламе 18
    09:33
    Ангела Меркель и Дональд Трамп встретятся 14 марта 2
    09:12
    Концерт Кристины Орбакайте отменили в Киеве из-за военной агрессии 21
    08:31
    Трамп разместил в Твиттере фото Путина и Чака Шумера 13
    08:14
    Семь пожарных тушили полыхающий жилой дом в Бийске 0
    07:34
    После ЧП в "Галактике" застройщики проводят новую экспертизу проектов домов 13
    07:03
    Квартиру с двумя санузлами и лоджиями продают в Барнауле за 9,5 млн рублей 7
    06:01
    Цены в Алтайском крае растут в разы медленнее, чем в прошлом году – власти 18
    05:09
    Солнце и потепление до +6 градусов обещают в Алтайском крае 4 марта 2
    04:04
    Можно ли заниматься спортом в пост? 27
    03:08
    Фильм в 3D снимут по роману министра Мединского "Стена" 2
    02:07
    Актриса Джейн Фонда призналась, что в детстве ее изнасиловали 0
    01:01
    Шутка двух маленьких мальчиков умилила интернет 4
    00:07
    Праздник удался: 120 гостей сбежали из ресторана, не оплатив счет 9

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.