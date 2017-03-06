На днях мы всей редакцией решили заказать блюда японской кухни. Изучая меню, наткнулись на "крафтовые роллы" и удивились. Крафтовое пиво, крафтовый хлеб, крафтовые бургеры сегодня предлагают потребителям в России. Многие считают, что "крафтовый" – это знак уникальности того или иного продукта. Так ли это, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Настоящее крафтовое пиво варится в частных мини-пивоварнях и ориентировано на небольшую аудиторию. Продукция на таких пивоварнях должна выпускаться по традиционной технологии. Допускается применение нестандартного сырья только для улучшения некоторых стадий процесса. При этом никаких добавок, которые могли бы снизить себестоимость продукта, быть не должно.
В связи с этим цена крафтового пива значительно выше, чем другой аналогичной продукции, произведенной на пивоваренных заводах.
Подчеркнем, что крафтовое пиво – это условное название, но не новый сорт пенного напитка. Сорта у него тоже есть. Самые популярные носят названия "Пэйл эль", "Индийский пэйл эль", "Барливайн" и другие.
Читайте также: Это важно: на что обратить внимание при покупке алкоголя?Сегодня это слово стало очень модным, и его используют для выделения эксклюзивных категорий товара. Так появились крафтовый виски, крафтовый джин. Появились крафтовые пекарни и колбасы. Например, производители крафтового хлеба говорят, что они пекут натуральный хлеб, без примесей, приготовленный из натуральных ингредиентов с использованием ручного труда, а его отличительной особенностью является то, что он не покроется плесенью.
Комментарии
Короче, у нас об...манут по-любому, лишь бабла содрать с людей.
А наш БПЗ "варит" крафтовое пиво?
Если хлеб не плесневеет, значит в ни чего живого
Крафтовое молоко не киснет
Симпатичным женщинам сделаю крафтового ребенка. Ссылку на свое фото в соцсетях оставляйте ниже.
6.03.2017 10:20 - гость - Потом 18 лет содержать обоих. Стоит ли пара перепихонов этого?)
Какое содержание? Составим договор и все.))
"крафт"="самоделка". Зас*али язык донельзя, чтобы умными казаться, недоумки.
про хлеб улыбнуло. Чем ручной замес от замеса в тестомесе отличается - а ничем. Маленькая пекарня в пару-тройку печек абсолютно может обеспечить качество. Нет, кому нравится, могут по 100500 р у Стерлигова покупать)))) И отсутствие плесени при хранении - отнюдь не показатель. Вот по пиву согласен - массовость портит продукт.
Что такое крафтовая, да тоже самое что и фендибоберная! Британские ученые опытным путем установили, что хрен редьки не слаще
Ликбез для провинции.
Спасибо за учение, а то думал - зайти в "крафтовую" пивоваренку или нет, а теперь все понятно...