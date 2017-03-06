Приказом Минобрнауки России, зарегистрированным Минюстом РФ, утверждено расписание проведения государственной итоговой аттестации. В какие дни в 2017 году будут сдавать единый государственный экзамен, а в какие даты состоится прием основного государственного экзамена у девятиклассников, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Отметим, что досрочная сдача организуется в основном для выпускников прошлых лет. Выпускники 2017 года также могут прийти на досрочную сдачу ЕГЭ, но для этого нужно получить допуск педагогического совета. Он предоставляется, если учащийся не имеет академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение, и в полном объеме выполнил учебный план.
Также для проведения экзаменов по отдельным предметам предусмотрен дополнительный резервный день. Им воспользуются те участники, которые по какой-либо причине не смогут участвовать в экзамене в основной или резервный день.
Комментарии
>Более точные даты с раскладкой по предметам будут названы позже Все "более точные даты" экзаменов уже указаны в приказах Минобрнауки