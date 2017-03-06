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Все по расписанию. В какие дни алтайские школьники будут сдавать ЕГЭ-2017?

, ИА "Амител"
Более точные даты с раскладкой по предметам будут названы позже


Приказом Минобрнауки России, зарегистрированным Минюстом РФ, утверждено расписание проведения государственной итоговой аттестации. В какие дни в 2017 году будут сдавать единый государственный экзамен, а в какие даты состоится прием основного государственного экзамена у девятиклассников, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда будут сдавать ЕГЭ-2017?
Основной этап сдачи единого государственного экзамена по всем предметам состоится в период с 29 мая по 1 июля. Те, кто пожелает пройти испытание досрочно, могут сделать это с 23 марта по 14 апреля. Дополнительный этап запланирован с 5 по 22 сентября.
2
А когда будут сдавать ОГЭ?
Сдача основного государственного экзамена также пройдет в три этапа. Досрочный этап стартует 20 апреля и завершится 6 мая. Основной этап запланирован с 26 мая по 29 июня. С 5 по 22 сентября состоится дополнительный этап.
3
Кто может сдать экзамен досрочно?

Отметим, что досрочная сдача организуется в основном для выпускников прошлых лет. Выпускники 2017 года также могут прийти на досрочную сдачу ЕГЭ, но для этого нужно получить допуск педагогического совета. Он предоставляется, если учащийся не имеет академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение, и в полном объеме выполнил учебный план.

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Также для проведения экзаменов по отдельным предметам предусмотрен дополнительный резервный день. Им воспользуются те участники, которые по какой-либо причине не смогут участвовать в экзамене в основной или  резервный день.

 

 


 


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    Комментарии

    6.03.2017 14:05
    - гость -

    >Более точные даты с раскладкой по предметам будут названы позже Все "более точные даты" экзаменов уже указаны в приказах Минобрнауки

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