По территории Алтайского края проходят участки двух трасс федерального значения — Чуйский тракт и трасса на Казахстан. Многие жители региона по привычке называют их М-52 и А-349. На самом деле эти дороги переименовали еще в 2010 году. Какие они теперь носят названия, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Как известно, любая автодорога обязательно включает в название учетный номер и заглавную букву русского алфавита. Как пояснили порталу Amic.ru в пресс-службе Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, теперь заглавная буква М может употребляться только в названии автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов Российской Федерации.
Это прописано в приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 7.02.2007 № 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров".
"Спустя три года решение о переименовании было принято и у нас для приведения в соответствие с федеральным законодательством. Постановлением правительства РФ от 17.11.2010 № 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" учетные номера и наименования дорог были переименованы на Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией и А-322 Барнаул – Рубцовск – до границы с Республикой Казахстан. При этом протяженность дорог и иные технические характеристики не изменились", – пояснили в ведомстве.
На данный момент прежние наименования и номера дорог М-52 и А-349 еще применяются. То есть оба наименования дорог являются верными.
Но так будет только до 1 января 2018 года. После этого переходный период завершится и останутся только Р-256 и А-322. К этому периоду все указатели и информационные стенды, установленные на дорогах ранее, должны быть заменены, а в новых атласах и картах будут указывать уже новые названия.
Комментарии
И чо? ДТП с трупами будет меньше?
7.03.2017 13:38 - гость - ДТП тоже переименуют и станет получше, ДТП вообще не будет
Информацию получили.. А зачем?
7.03.2017 13:45 - гость - В Москве специально ради этого приняты в штат 500 человек с окладом 150 тыщ в месяц (это без премий), которые сидят бумажки переписывают, везде где было А-349 зачёркивают и пишут А-322. Вот так с безработицей и борются, новые рабочие места создают, не заводы же строить)
О я не знал, что переименовали
В чём смысл? Чуйский тракт как был от Бийска до Монголии так и будет в головах людей. А в головах чиновниках как была каша так скоро она окончательно прокиснет.
Это давно не новость.
Для пишущего моска с Окраины-новость!
7.03.2017 14:14 Массаж мозга
А у вас там как тракты называются? Стрит355 ?
Пишите "на Чуйском тракте".
Удивительная страна -Россия))) Хороший царь и знакомая вонь ©