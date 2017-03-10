Районы Алтайского края в выходные будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная погода без осадков, рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. В ночные и утренние часы возможно образование изморози и тумана.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -13 до -23 градусов. Днем столбики термометров покажут от -3 до -10 градусов, в предгорьях температура будет около 0.

Под лучами яркого солнца снег днем будет таять, а ночью – замерзать. Такой перепад температур приведет к сильной гололедице. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными.