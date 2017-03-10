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Только не падать! Какая погода ждет жителей Алтайского края на выходных?

, ИА "Амител"
Синоптики предупредили автолюбителей о сильном гололеде из-за перепада температур


Районы Алтайского края в выходные будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная погода без осадков, рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. В ночные и утренние часы возможно образование изморози и тумана.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -13 до -23 градусов. Днем столбики термометров покажут от -3 до -10 градусов, в предгорьях температура будет около 0.

Под лучами яркого солнца снег днем будет таять, а ночью – замерзать. Такой перепад температур приведет к сильной гололедице. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными.

    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    10.03.2017 11:31
    - гость -

    А как же обещанный снегопад?

    0  0
    10.03.2017 11:34
    11:31

    переиграли уже

    0  0
    10.03.2017 11:45
    Гость

    А подробней то можно? Районы, алтайский край...райнов то много, АК тоже не маленький, прогноз погоды ниочем, это как в России ожидаются дожди , снег и тепло..))

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