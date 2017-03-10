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Можно ли крестить детей в Великий пост?

, ИА "Амител"
В Православной Церкви существует семь главных Таинств, первым среди которых является Таинство Крещения


Великий пост предусматривает много ограничений. Некоторые читатели задаются вопросом, можно ли крестить детей во время поста или таинство Православной Церкви лучше проводить после Пасхи. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Можно ли креститься в пост?

Крестить детей и взрослых можно в любое время, в том числе и пост, сообщил порталу Amic.ru представитель Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов.

"Действительно, в храм обращаются люди, которые считают, что принимать обряд крещения во время Великого поста запрещено. На самом деле это не так", – пояснил священнослужитель.

При этом родители и крестные должны осознавать, какая ответственность на них возлагается. Поэтому перед крещением оба крестных и один из родителей должны посетить огласительные беседы. Если взрослый решит принять крещение, он также должен побывать на огласительных беседах.

2
Что такое огласительные беседы?

Огласительные беседы – это лекции, которые проводят в церкви перед тем, как состоится обряд крещения. Если на этот шаг решился взрослый человек, у него стараются узнать, с какой целью он это делает. Если хотят крестить ребенка, то важно понимать ответственность, которую берут на себя его крестные родители.

Во время лекций слушателям также рассказывают об основах православного вероучения, христианской этике. Главной целью огласительных бесед является подготовка верующих людей к осознанному принятию таинства вступления в Церковь.

Сами огласительные беседы могут включать в себя как одну лекцию непосредственно перед началом таинства, так и целый лекционный цикл в несколько месяцев.

Кстати, специальный институт оглашения существовал еще в древней христианской Церкви, работали огласительные школы, в которых давали знания о христианстве в течение нескольких лет. Исторически это повлияло на то, что в первые века христианства крещенные люди хорошо знали основные догматы христианства.


 

Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017

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    Комментарии

    10.03.2017 13:35
    пэнстонэр

    Таки главное с пьяну шибко коротко не обрезать

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