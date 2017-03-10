Можно ли креститься в пост?

Крестить детей и взрослых можно в любое время, в том числе и пост, сообщил порталу Amic.ru представитель Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов.

"Действительно, в храм обращаются люди, которые считают, что принимать обряд крещения во время Великого поста запрещено. На самом деле это не так", – пояснил священнослужитель.

При этом родители и крестные должны осознавать, какая ответственность на них возлагается. Поэтому перед крещением оба крестных и один из родителей должны посетить огласительные беседы. Если взрослый решит принять крещение, он также должен побывать на огласительных беседах.