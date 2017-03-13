Страны, которые поедут в этом году на песенный конкурсе "Евровидение-2017", должны были назвать своих участников в срок до 13 марта. Были предположения, что Россию в Киеве представит Александр Панайотов, Нюша, Елена Темникова, Сергей Шнуров. Наконец 12 марта "Первый канал" назвал имя счастливчика. Кто в итоге вытянул счастливый билет поехать на Евровидение, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Нашу страну в Киеве представит 27- летняя певица Юлия Самойлова. Ее кандидатура была согласована "Первым каналом" на внутреннем отборе.
Девушка выступит с песней "Flame is burning" (Пламя горит). Автор слов и музыки Леонид Гуткин, известный своими хитами, которые неоднократно звучали на "Евровидении". Ранее он написал песни для Полины Гагариной, Дины Гариповой, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
Юлия Самойлова родилась в Ухте 7 апреля 1989 года. Как рассказывает сама девушка, она была абсолютно здоровым ребенком, но после поставленной прививки она перестала вставать на ноги. Ни традиционная, ни народная медицина результатов не дали.
В 13 лет ей поставили диагноз "Спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана". У Юли первая группа инвалидности.
Несмотря на свой недуг, Юля никогда не опускает руки и идет по жизни с песней. Она участвовала в таких крупный конкурсах, как "На крыльях мечты, "Шлягер-2005". На международном фестивале "Роза Ветров" девушка заняла первое место.
В 2008 году Самойлова основала свою группу "TerraNova", которая была известна в пределах республики Коми. Ребята выбрали направление тяжелой альтернативной музыки. Спустя два года группа распалась.
Популярность пришла к Юлии, после ее участия в третьем сезоне проекта Аллы Пугачёвой "Фактор А" в 2013 году. Девушка вошла в число финалистов и заняла второе место. Примадонна отметила Юлию премией "Золотая Звезда Аллы". Спустя год Юля приняла участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр.
Конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая 2017 года. 9 и 11 мая состоятся полуфиналы. Россия выступает во втором полуфинале 11 мая. Финал пройдет 13 мая.
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