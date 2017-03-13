Что известно о Юле Саймойловой, которая едет на Евровидение?

Юлия Самойлова родилась в Ухте 7 апреля 1989 года. Как рассказывает сама девушка, она была абсолютно здоровым ребенком, но после поставленной прививки она перестала вставать на ноги. Ни традиционная, ни народная медицина результатов не дали.

В 13 лет ей поставили диагноз "Спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана". У Юли первая группа инвалидности.

Несмотря на свой недуг, Юля никогда не опускает руки и идет по жизни с песней. Она участвовала в таких крупный конкурсах, как "На крыльях мечты, "Шлягер-2005". На международном фестивале "Роза Ветров" девушка заняла первое место.

В 2008 году Самойлова основала свою группу "TerraNova", которая была известна в пределах республики Коми. Ребята выбрали направление тяжелой альтернативной музыки. Спустя два года группа распалась.

Популярность пришла к Юлии, после ее участия в третьем сезоне проекта Аллы Пугачёвой "Фактор А" в 2013 году. Девушка вошла в число финалистов и заняла второе место. Примадонна отметила Юлию премией "Золотая Звезда Аллы". Спустя год Юля приняла участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр.