Районы Алтайского края в большинстве дней этой рабочей недели будут находиться под влиянием антициклона, с которым сохранится малооблочная без осадков погода, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. В утренние часы возможны изморозь и туман.

Лишь в середине недели с прохождение атмосферного фронта местами в крае пройдет снегопад небольшой и умеренной интенсивности. В предгорьях он ожидается с мокрым снегом. Это создаст благоприятные условия для образования гололеда, на проводах и ветках деревьев возможно налипания снега.

Но в пятницу снегопад прекратится и вновь установится спокойная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -13...-25 градусов к середине недели повысится до -7...-17. Днем столбики термометра покажут -6 до +2 градусов, в предгорьях +2...+7.

Во второй половине рабочей неделе с затоком холода температура понизится. Ночью -15...-23 градусов, днем 0...-7.