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"Красавица и чудовище": о чем сказка Disney и почему в России ее будут показывать с рейтингом 16+

, ИА "Амител"
Картина с Эммой Уотсон выход в прокат с ограничением по возрасту 16+


Новый фильм студии Disney "Красавица и чудовище" выходит 16 марта в российский прокат с возрастным ограничением 16+. Рассказываем, о чем сказка со звездой франшизы о Гарри Поттере Эммой Уотсон в главной роли, а также почему Минкульт проверял картину на пропаганду гомосексуализма.

1
О чем фильм "Красавица и чудовище"?

Переложение знаменитого и классического мультфильма студии Disney, который в 1992 году получил премию "Оскар" и был номинирован на звание лучшей картины года. Абсолютно культовый мультфильм решили сделать в форме игрового кино.

По сюжету, обозленная Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадет последний лепесток. В далекой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды ее отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

2
Кто сыграл главные роли?

За новую вариацию "Красавицы и чудовища" взялся постановщик двух частей франшизы "Сумерки" Билл Кондон. В одной из двух главных ролей в ленте снялась Эмма Уотсон, знакомая зрителям по образу Гермионы Грейнджер из вселенной Гарри Поттера. Роль принца исполнил в фильме молодой актер Дэн Стивенс. Также во второстепенных работах можно в "Красавице и чудовище" найти Кевина Кляйня, Люка Эванса и Джоша Гада.

3
Почему Disney снимает фильмы по мультфильмам?
Это одна из главных тенденций студии-гиганта последних лет. Так в прошлом году в прокат вышел фильм Джона Фавро "Книга джунглей", который заработал более миллиарда долларов и получил "Оскар" за лучшие спецэффекты. В ближайших планах Disney съемки игрового фильма "Алладин", за который возьмется британский постановщик Гай Ричи, а также "Короля льва".
4
Почему в России фильм проверяли на гей-пропаганду?

В России "Красавица и чудовище" выйдет с возрастным ограничение 16+ после проверки сказки Минкультом на гей-пропоганду, организованной по просьбе депутата Госдумы Виталия Милонова.

Дело в том, чтотудия Disney покажет в фильме открытого гея. Им окажется Лефу — персонаж Джоша Гэда. По мере развития сюжета он будет исследовать свою сексуальность и бороться со своими чувствами к персонажу Гастону — главному злодею картины, которого играет Люк Эванс. Режиссер Билл Кондон утверждает, что этот эксклюзивно гейский момент войдёт в историю диснеевских фильмов.

После этого заявления Виталий Милонов обратился в министерство культуры с просьбой проверить картину на соблюдение закона. В итоге, после проверки, в ведомстве не нашли нарушение закона о гей-пропаганде, однако кинотеатрам рекомендовали не показывать картину в утренние сеансы, а также ввести ограничение по возрасту 16+.

5
Кому смотреть и покажут ли в Барнауле?
Прежде всего, это детская сказка. Поэтому на нее нужно идти всем школьникам. Картина выходит в российский прокат 16 марта в канун весенних каникул. Из-за ограничений министерства культуры, дети смогут пройти в кинотеатры только в сопровождении взрослых. В Барнауле фильм "Красавица и чудовище" выйдет довольно широким прокатом. Сказку можно будет увидеть в кинотеатрах сети "Киномир" и "Пионер".


 

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    Автор:
    Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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    Комментарии

    14.03.2017 14:29
    - гость -

    Прежде всего, это детская сказка.

    Поэтому вводится ограничение по возрасту 16+.

    Это как?

    0  0
    14.03.2017 14:29
    !!

    фуфф...хоть не чудовище )))))))))))а то не легко бы пришлось папе Белль!

    0  0
    14.03.2017 14:36
    - гость -

    ввести ограничение по возрасту 16+.

    Из-за ограничений министерства культуры, дети смогут пройти в кинотеатры только в сопровождении взрослых

    стою на асфальте в лыжи обутый ... и не вижу логики

    0  0
    14.03.2017 15:37
    GargonA

    В сопровождении взрослых 12+, на 16+ по предъявлению паспорта

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