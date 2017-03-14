Новый фильм студии Disney "Красавица и чудовище" выходит 16 марта в российский прокат с возрастным ограничением 16+. Рассказываем, о чем сказка со звездой франшизы о Гарри Поттере Эммой Уотсон в главной роли, а также почему Минкульт проверял картину на пропаганду гомосексуализма.
Переложение знаменитого и классического мультфильма студии Disney, который в 1992 году получил премию "Оскар" и был номинирован на звание лучшей картины года. Абсолютно культовый мультфильм решили сделать в форме игрового кино.
По сюжету, обозленная Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадет последний лепесток. В далекой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды ее отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.
За новую вариацию "Красавицы и чудовища" взялся постановщик двух частей франшизы "Сумерки" Билл Кондон. В одной из двух главных ролей в ленте снялась Эмма Уотсон, знакомая зрителям по образу Гермионы Грейнджер из вселенной Гарри Поттера. Роль принца исполнил в фильме молодой актер Дэн Стивенс. Также во второстепенных работах можно в "Красавице и чудовище" найти Кевина Кляйня, Люка Эванса и Джоша Гада.
В России "Красавица и чудовище" выйдет с возрастным ограничение 16+ после проверки сказки Минкультом на гей-пропоганду, организованной по просьбе депутата Госдумы Виталия Милонова.
Дело в том, чтотудия Disney покажет в фильме открытого гея. Им окажется Лефу — персонаж Джоша Гэда. По мере развития сюжета он будет исследовать свою сексуальность и бороться со своими чувствами к персонажу Гастону — главному злодею картины, которого играет Люк Эванс. Режиссер Билл Кондон утверждает, что этот эксклюзивно гейский момент войдёт в историю диснеевских фильмов.
После этого заявления Виталий Милонов обратился в министерство культуры с просьбой проверить картину на соблюдение закона. В итоге, после проверки, в ведомстве не нашли нарушение закона о гей-пропаганде, однако кинотеатрам рекомендовали не показывать картину в утренние сеансы, а также ввести ограничение по возрасту 16+.
Комментарии
Прежде всего, это детская сказка.
Поэтому вводится ограничение по возрасту 16+.
Это как?
фуфф...хоть не чудовище )))))))))))а то не легко бы пришлось папе Белль!
ввести ограничение по возрасту 16+.
Из-за ограничений министерства культуры, дети смогут пройти в кинотеатры только в сопровождении взрослых
стою на асфальте в лыжи обутый ... и не вижу логики
В сопровождении взрослых 12+, на 16+ по предъявлению паспорта