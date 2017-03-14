О чем фильм "Красавица и чудовище"?

Переложение знаменитого и классического мультфильма студии Disney, который в 1992 году получил премию "Оскар" и был номинирован на звание лучшей картины года. Абсолютно культовый мультфильм решили сделать в форме игрового кино.

По сюжету, обозленная Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадет последний лепесток. В далекой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды ее отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.