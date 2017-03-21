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Как правильно выбрать кофе, сколько его можно хранить и как готовить?

, ИА "Амител"
От чего зависит цена зерен, есть ли у них срок годности и где барнаульцы смогут научиться правильно варить кофе?


Большой процент людей по всему свету не представляет свое утро, деловую встречу или романтическое свидание без чашки ароматного кофе, но не каждый знает, как правильно выбирать зерна, как их готовить, хранить и многие другие правила, которые стоит соблюдать,чтобы напиток бодрил и радовал своим вкусом. Все эти тонкости, корреспонденту Amic.ru рассказали в барнаульской кофейне "Свитер".

"Свитер" приглашает всех барнаульцев поучаствовать в акции 1+1. Покупая один стаканчик кофе, второй можно получить бесплатно.*Чтобы принять участие в акции, достаточно показать скриншот купона, прикрепленного ниже, на кассе кофейни.
Новая кофейня "Свитер" находится по адресу: проспект Ленина, 44а. Узнать о жизни кофейни можно в официальных группах "ВКонтакте" и Instagram

1
Как выбрать кофе?

Для того, чтобы выбрать кофе, сначала нужно понять, в какое время дня, для каких целей вы будете его употреблять, а также — с помощью чего готовить. После того, как вы ответите на эти вопросы, за покупкой зерен стоит отправиться в кофейню, где выбрать то, что нужно именно вам, поможет опытный бариста. В первую очередь, он поможет сформировать вкусовые предпочтения, понять, какие тона, оттенки будут присутствовать в вашей чашке.
Если дома нет кофемолки, следует попросить в кофейне правильно помолоть зерна, иначе вы просто не сможете напиток приготовить. Не берите за раз много кофе — он испортится. Лучше взять небольшой объем, которого хватит на несколько завариваний.

2
Сколько хранится кофе?
Кофе — не вечный продукт, как думают некоторые, у него есть свой срок годности, а также при неправильном хранении можно с легкостью испортить его вкусовые качества. Как рассказали в кофейне "Свитер", зерна могут храниться около двух недель, молотый кофе в закрытом состоянии не более 4-5 суток. После этого срока кофе просто потеряет аромат и вкус.
Об этом вам должен напомнить бариста по время покупки.
3
От чего зависит цена?

По поводу сублимированного кофе все ясно, а вот цена зернового кофе варьируется от нескольких факторов: это класс, способ обработки, лот, степень обжарки и регион происхождения. Если вы решили приобрести зерно самого высокого класса – specialty coffee, то необходимо приготовиться к "хорошей" цене, за которую вы получите действительно высококачественный продукт, ароматный и вкусный.

4
Отличие натурального кофе от гранулированного?

Для истинно правильного потребления продуктов, любой современный уважающий себя человек стремиться отказаться от продуктов, которые только имитируют вкус: пальмовое масло, порошковое молоко и различные усилители. Сублимированный кофе – в том числе. Он только имитирует вкус и аромат. От такого бодрее себя не почувствуешь, а напротив, будет клонить в сон.
Если вы не готовите кофе дома, то настоящий напиток вам сварят в кофейне.

4
Как готовить?

Процесс заваривания по своему уникален и интересен. Вариантов приготовления кофе существует множество, познакомиться с ними можно в кофейнях "Свитер Brew Bar" и Sweeter на улице Балтийской. Здесь проводят увлекательные мастер-классы, где не только показывают, как правильно заваривать, но и консультируют по всем вопросам. Также, в любой день в этих кофейнях можно заказать альтернативный способ заваривания кофе, увидеть, как это делают и задать любой интересующий вопрос о происходящем бариста.

    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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