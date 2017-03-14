Когда состоится открытие весенней охоты?

Открытие весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь состоится в Алтайском крае традиционно во вторую субботу апреля. В этом году она выпадает на 10 апреля, сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Однако без ограничений в этом году не обошлось. Весенняя охота на селезней уток будет запрещена. Охоту на гусей решили ограничить тремя днями — с 8 по 10 апреля 2017 года. На тетерева и глухаря на токах и вальдшнепа можно будет охотиться с 8 по 17 апреля. Об этом гласит постановление Правительства Алтайского края от 09.03.2017 № 72 "Об ограничении весенней охоты в 2017 году".

Сокращение время "легальной" охоты на водоплавающую и боровую дичь позволит минимизировать вред животному миру.