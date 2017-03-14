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В какие сроки и на какую дичь состоится весенняя охота в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Весенняя охота проводится в течение 10 дней, но при особых обстоятельствах губернатор имеет право вводить дополнительные запреты


Охотники в Алтайском крае каждый день задаются вопросом: состоится ли открытие весенней охоты и ждут ли их какие-то ограничения. Подробнее читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда состоится открытие весенней охоты?

Открытие весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь состоится в Алтайском крае традиционно во вторую субботу апреля. В этом году она выпадает на 10 апреля, сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Однако без ограничений в этом году не обошлось. Весенняя охота на селезней уток будет запрещена. Охоту на гусей решили ограничить тремя днями — с 8 по 10 апреля 2017 года. На тетерева и глухаря на токах и вальдшнепа можно будет охотиться с 8 по 17 апреля. Об этом гласит постановление Правительства Алтайского края от 09.03.2017 № 72 "Об ограничении весенней охоты в 2017 году".

Сокращение время "легальной" охоты на водоплавающую и боровую дичь позволит минимизировать вред животному миру.

2
Какие нормы допустимой добычи будут действовать?

Во время весенней охоты в Алтайском крае будут действовать следующие нормы добычи охотничьих ресурсов:

- вальдшнеп – пять в день, но не более 10 в сезон;

- тетерев — два в день;

- гуси — один в день, но не более трех в сезон;

- глухарь – один в день.

Напоминаем, что охота на серого гуся будет запрещена.


 


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