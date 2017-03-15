Идея ввести запрет на выезд за границу сотрудников полиции обсуждается в России давно. А 13 марта об этой инициативе заговорили вновь. Почему это произошло и кого затронут грядущие ограничения, разбираемся в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Законопроект, который предполагает ввести запрет на выезд сотрудников полиции за рубеж, был внесен в Госдуму еще осенью 2015 года. Его автором является экс-депутат от ЛДПР Дмитрий Носов. Долгое время об этой инициативе не вспоминали, пока в минувший понедельник Правительственная комиссия не одобрила этот законопроект.
Напомним, сейчас покидать страну не могут только те полицейские, у кого есть допуск к государственной тайне. Новый закон предполагает ввести временное ограничения на выезд за границу сотрудников МВД, а также граждан, которые проходят гражданскую службу в органах внутренних дел "на отдельных должностях". Список "невыездных" должностей МВД определит самостоятельно.
А еще законопроект прописывает, что службу в МВД не смогут проходить те, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве.
Отметим, что точная дата рассмотрения законопроекта пока не известна.
По мнению лидера фракции "Единая Россия" Владимира Васильева, это положительно скажется на безопасности сотрудников правоохранительных органов. Депутат отметил РБК, что за рубежом полицейские могут стать легкой мишенью.
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При этом Васильев отметил, что есть "базовые принципы прав человека" и следует очень внимательно изучить законопроект.
Комментарии
в Крым то можно?
Конечно можно........езжайте в этот коммунистический уровень обслуживания по цене эмиратов