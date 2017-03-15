Что это за законопроект?

Законопроект, который предполагает ввести запрет на выезд сотрудников полиции за рубеж, был внесен в Госдуму еще осенью 2015 года. Его автором является экс-депутат от ЛДПР Дмитрий Носов. Долгое время об этой инициативе не вспоминали, пока в минувший понедельник Правительственная комиссия не одобрила этот законопроект.

Напомним, сейчас покидать страну не могут только те полицейские, у кого есть допуск к государственной тайне. Новый закон предполагает ввести временное ограничения на выезд за границу сотрудников МВД, а также граждан, которые проходят гражданскую службу в органах внутренних дел "на отдельных должностях". Список "невыездных" должностей МВД определит самостоятельно.

А еще законопроект прописывает, что службу в МВД не смогут проходить те, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Отметим, что точная дата рассмотрения законопроекта пока не известна.