Что еще интересного в фильме?

Еще авторы фильма рассказывают, как сильно русский президент не любит Хилари Клинтон. Якобы вечную обиду Владимира Путина вызвала фраза Хиллари Клинтон (которая тогда была сенатором от Нью-Йорка) о том, что Путин — агент КГБ, а значит у него не может быть души.

После этого последовала "арабская весна", убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи и отставка президента Египта Хосни Мубарака. Все эти события подпитывали страх Путина, который боялся такой же судьбы. И примерно же в этот период начались протесты на Болотной и Сахарова, которые открыто приветствовала Хиллари Клинтон. В ответ Путин обвинил ее в организации этих протестов. И, как делают вывод "эксперты", к которым обращается автор фильма, отомстил ей хакерской атакой на предвыборный штаб Клинтон в 2016 году и возведением Трампа на кресло президента США.