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"Самый могущественный": что рассказывает новый фильм CNN про Путина?

, ИА "Амител"
Рассказываем о чем фильм американского журналиста и о том, как отреагировали на него в Кремле


Во всем мире обсуждают фильм CNN о Владимире Путине, показанный в ночь на 14 марта. Называется он "Самый могущественный человек в мире". Снял документальную ленту журналист, политический аналитик и редактор Newsweek Фарид Закария. В России фильм распространился по соцсетям и блогам и вызвал неоднозначную реакцию. Рассказываем о чем этот фильм и о том, как отреагировали на него в Кремле.

1
Кто главный герой фильма "Самый могущественный человек в мире"?

Странный вопрос — Владимир Путин, кто же еще? Именно он, по версии американского журналиста Фарида Закарии, является на сегодня самым могущественным человеком в мире. При этом политический аналитик утверждает, что США и Китай все-таки намного более сильные державы, чем Россия. Могущество Путина заключается в созданной им "вертикали власти", в том, что он может единолично и без ограничения проводить внутреннюю политику.

2

Исходя из названия, россиянам следует гордится за своего президента?

Действительно, название фильма "Самый могущественный человек в мире" вызывает некие положительные эмоции. Однако это временное заблуждение, так как журналист уравнял могущество и злодейство. Например, именно с именем Путина автор фильма связал убийства Анны Политковской, Александра Литвиненко и Бориса Немцова. Также утверждается, что состояние Путина составляет $200 млрд и с его именем связан разгул коррупции в стране. Хотя при этом автор фильма подчеркивает, что 20 лет президентства Путина принесли России стабильность, которой не было в стране несколько десятилетий.
3
Чем этот фильм отличается от других, снятых про Путина?
Особо ничего нового про русского президента в "Самом могущественном человеке в мире" не сказано. Здесь делается заявка на попытку составить психологический портрет российского президента через события, якобы оказавшие сильнейшее влияние на его психику. В частности, автор уверяет, что понять личность Владимира Путина можно, если вспомнить падение Берлинской стены. Тогда молодой сотрудник КГБ Владимир Путин остался один в штабе ведомства в Дрездене, которое было окружено яростной толпой. По версии Закарии, с того момента народные восстания поселили в душе российского президента самый главный страх. И чтобы побороть этот страх президент решил тотальным контролем.

 

4
Что еще интересного в фильме?

Еще авторы фильма рассказывают, как сильно русский президент не любит Хилари Клинтон. Якобы вечную обиду Владимира Путина вызвала фраза Хиллари Клинтон (которая тогда была сенатором от Нью-Йорка) о том, что Путин — агент КГБ, а значит у него не может быть души.

После этого последовала "арабская весна", убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи и отставка президента Египта Хосни Мубарака. Все эти события подпитывали страх Путина, который боялся такой же судьбы. И примерно же в этот период начались протесты на Болотной и Сахарова, которые открыто приветствовала Хиллари Клинтон. В ответ Путин обвинил ее в организации этих протестов. И, как делают вывод "эксперты", к которым обращается автор фильма, отомстил ей хакерской атакой на предвыборный штаб Клинтон в 2016 году и возведением Трампа на кресло президента США.

5
К каким экспертам обращается автор фильма?
Среди людей, с которыми беседует автор фильма — журналистка-эммигрант Юлия Иоффе, писательница и автор книги о Путине Мария Гессен, финансист Уильям Браудер, экс-министр обороны США Роберт Гейтс, бывший глава инвестиционной компании Hermitage Capital Билл Браудер, американский историк, специалист по России Стивен Коэн и сенатор Джон Маккейн.
6
А вторая сторона представлена?
Знаете, да. В Кремле знали о то, что Закария снимает фильм о Путине. Более того — он брал комментарий у Пескова, который в фильм вошел. Естественно, что пресс-секретарь российского президента отрицает практически все обвинения предъявленные журналистом Путину. Кроме того, Песков дал понять, что в фильм вошел не весь комментарий представителя российской стороны: "Мы попытались дать свою точку зрения, которая в некотором объеме присутствует", — цитирует Пескова РБК.
7
И какой вывод следует из фильма?

Основная мысль, которую автор подчеркивает в конце фильма — это то, что Владимир Путин очень сильный игрок, который очень хорошо знает противников и умеет играть на их слабостях. А вот американцы Владимира Путина знают плохо и плохо понимают Россию.

"Путин понимает Россию, но он понимает и мир. Путин понимает нас очень хорошо, в связи с чем возникает серьезный вопрос: понимаем ли его мы и Дональд Трамп?", — задает прямой вопрос журналист.

8
Как на фильм отреагировал Владимир Путин?
А он его не смотрел. По крайней мере так утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у Владимира Владимировича "слишком плотный" график и пока найти время для просмотра почти часовой ленты не нашлось. А вот по мнению Пескова, это "очередной материал, который находится в русле истеричного эмоционального фона". Песков также отметил, что фильм носит "одиозный" характер и при этом в нем нет "ничего нового".
Читайте также: Песков прокомментировал фильм CNN о Владимире Путине

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    Комментарии

    15.03.2017 17:56
    - гость -

    Конечно он, а не какая то Королева Англии или какие-нибудь Ротшильды с Рокфеллерами, Барухи всякие.

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