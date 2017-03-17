Районы Алтайского края в выходные будут находиться под влиянием обширного азиатского антициклона, с которым сохранится малооблачная без осадков погода.

"В ночные и утренние часы возможно образование изморози и туман. На дорогах сильная гололедица", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.



Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в основном от -18 до -25 градусов. Теплее будет лишь в юго-восточных районах, там ожидается -13…-18. Днем столбики термометров покажут от 0 до -7, в предгорьях 0…+3.