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Солнечно и скользко. Какая погода ожидается в Алтайском крае на выходных?

, ИА "Амител"
Потепление ожидается в регионе с 25 марта


Районы Алтайского края в выходные будут находиться под влиянием обширного азиатского антициклона, с которым сохранится малооблачная без осадков погода.

"В ночные и утренние часы возможно образование изморози и туман. На дорогах сильная гололедица", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
 

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в основном от -18 до -25 градусов. Теплее будет лишь в юго-восточных районах, там ожидается -13…-18. Днем столбики термометров покажут от 0 до -7, в предгорьях 0…+3.

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